Bisingen/Balingen Alkohol und Drogen: 19-Jähriger demoliert BMW

Um Mitternacht stieß der junge Mann in der Bisinger Marienburgstraße beim Rückwrtsfahren erstmals gegen eine Gartenmauer. Danach fuhr er in Richtung Bachstraße weiter. Wenige Minuten später wiederholte sich der Vorgang. Zu der Zeit waren bereits Anwohner auf der Straße und versuchten, den 19-Jährigen aufzuhalten, was allerdings nicht gelang.

Der zwischenzeitlich verständigten Polizei Hechingen kam der BMW auf der Anfahrt zum Unfallort in der Bachstraße entgegen. Dem eindeutigen Anhaltesignal der Streife antwortete der BMW-Fahrer mit einem Ausweichmanöver und der Weiterfahrt in Richtung Hechinger Straße.

Wenig später kam die Meldung, dass ein BMW in der Robert-Wahl-Straße über eine Verkehrsinsel gefahren ist. Eine Streife vom Polizeireiver Balingen nahm die Verfolgung auf.