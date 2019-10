Bisingen B 463: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 15.25 Uhr fuhr ein VW-Bus auf der B27 aus Richtung Hechingen. Dessen 67-jähriger Fahrer verließ die Bundesstraße an der Abfahrt Bisingen-Süd. An der Einmündung der Abfahrt in die B463 nahm er beim Linksabbiegen einer aus Richtung Steinhofen/Hühnerfarm kommenden Harley Davidson die Vorfahrt.