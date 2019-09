Bisingen Ausgrabung am KZ zeigt erste Funde

Es ist landesweit die erste Ausgrabung auf einem ehemaligen KZ-Gelände

Zu den Hinterlassenschaften, welche die Archäologen zu Tage gefördert haben, gehören auch zahlreiche lose Gegenstände. Dazu zählen Brocken geschmolzenen Drahtglases, ein komplett erhaltener Schuh, ein Löffelstiel, eine Zündkerze eines amerikanischen Automodells, Stacheldraht und eine Münze italienischer Prägung. Sie müsste dort verschütt gegangen sein, als italienische Kriegsgefangene für kurze Zeit im Bisinger Konzentrationslager interniert worden waren.

Was das Landesdenkmalamt bisher aber nicht gefunden hat – und das ist entscheidend: Ziegel und Klinkersteine. Dies berührt eine Frage, zu der bislang keine stichhaltigen Informationen gibt: Was ist mit dem KZ-Gelände samt der Einrichtungen nach dem Krieg passiert?

Bekannt ist, dass es nicht befreit wurde, sondern die Häftlinge auf Todesmärsche geschickt wurden. Hausmair: "Es gibt nichts, was dafür spricht, dass das Lager abgerissen wurde." Die Vermutung: Alles, was noch zu verwenden war, wurde nach und nach abgeräumt und vom Gelände entfernt.

Das KZ Bisingen wurde 1944 als Außenlager des Stammlagers Natzweiler-Struthof eingerichtet. Ziel war, aus dem Schiefergestein Öl herzustellen (bezeichnet als Unternehmen "Wüste"). Der Anteil des gewonnenen Rohstoffs sei jedoch so niedrig gewesen, dass die Produktion "nicht rentabel" gewesen sei, berichtet Christian Bollacher, Fachgebietsleiter bei der Landesdenkmalpflege.

Das ehemalige KZ-Gelände Bisingens ist landesweit das bislang einzige, auf dem archäologische Ausgrabungen stattfinden. Entstanden sei die Idee für die Grabungen während der Bewerbung zum Europäische Kulturerbe-Siegel entstanden. Das erklärt Claus Wolf, Präsident des Landesamts für Denkmalpflege, auf Nachfrage. Wie er weiter mitteilt, entscheide sich noch in diesem Jahr, ob und an welchen ehemaligen KZ-Lagern weitere Ausgrabungen stattfinden. Die Aktivitäten in Bisingen sollen noch mindestens bis zu einer Woche nach dem Tag des offenen Denkmals dauern.

Bisingen gilt als lohnender Standort für solche Ausgrabungen. Das Gelände befindet sich im Besitz der Gemeinde und ist weitgehend frei zugänglich. Zudem sei die Geschichte des Bisinger Konzentrationslagers "gut erforscht", wie Archäologin Hausmair erklärt.

Einen Einblick in die Ausgrabungen auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers in Bisingen erhalten Besucher am Tag des offenen Denkmals, am Sonntag, 8. September. Das Gelände befindet sich auf der Wiese an der Schelmengasse. Barbara Hausmair vom Landesamt für Denkmalpflege wird das Projekt vorstellen. Ergänzend bietet der Verein Gedenkstätten KZ Bisingen Führungen auf dem Geschichtslehrpfad und in der neuen Dauerausstellung im Museum an. Zeitplan: 10 Uhr: Führung Geschichtslehrpfad (Treffpunkt: Bahnhof); 11 Uhr: Führung Ausgrabungen (Treffpunkt: ehemaliges KZ-Gelände); 12 Uhr: Führung Museum (Treffpunkt Museum); 13 Uhr: Führung Ausgrabungen (Treffpunkt: ehemaliges KZ-Gelände).