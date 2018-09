Bisingen Aus nicht erfüllten Träumen wird Musik

Geprobt werden an diesem Montagabend die Stücke "Happy", "Mamma Mia" und "We will rock you". Und die einstündige Probenzeit vergeht wie im Flug, auch für den Zuhörer. Dirigent Riethmüller muss nur selten eingreifen, und wenn, dann mit einem Schmunzeln: "Nicht wer am lautesten spielt, hat recht." Stimmt, da haben sich die Saxophone vielleicht gerade doch etwas zu sehr durchgesetzt. Und auch nach der Probe ist der Dirigent zufrieden: "Das hört sich richtig gut an, muss man wirklich sagen."

Warum fängt man als Erwachsener noch an, ein Instrument zu lernen? "Ich wollte schon immer ein Instrument spielen und die Klarinette hatte ich halt noch zu Hause", erzählt eine Teilnehmerin aus Hechingen-Stetten. Sie habe aber drei Kinder, die zum Teil auch Instrumente spielen, und daher immer etwas zurückgesteckt. Nun habe sie sich aber gedacht, "das ist die letzte Gelegenheit", und angefangen zu spielen.

"Dazu gekommen sind wir eigentlich aus nicht erfüllten Kinderträumen, würde ich mal sagen", erzählt ein anderes Mitglied der Bläserklasse fröhlich. "Die Zeit war reif." Sie sei sehr glücklich mit der Bläserklasse, die Proben seien spannend – und sie freue sich natürlich auf das Konzert.

Ein Teilnehmer aus Margrethausen ist mit seiner Frau dazu gekommen – sie spielt Saxophon, er Klarinette. "Wir sind alle stolz, was wir innerhalb von einem guten, starken Vierteljahr auf die Reihe gebracht haben. Vorher keine Note gekonnt, jetzt spielen wir schon was, finde ich super."