Mit einem Bagger ist das ehemalige Gasthaus Engel an der Wessinger Dorfstraße abgerissen worden (linkes Foto). Von dem dabei entstandenen Schutt ist inzwischen nichts mehr zu sehen: Eine Lücke klafft seither an der Ortsdurchfahrt. Wie Eigentümer Xaver Leipold auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten berichtet, ist noch nicht entschieden, was auf dem freien Platz mitten in Wessingen einmal passieren soll. Im Raum stehe die Möglichkeit, dort ein Mehrfamilienhaus zu bauen oder das Gelände zu verkaufen. Das weitere Vorgehen werde jedoch erst im Laufe des kommenden Jahres entschieden. Auch wenn das Gasthaus Engel schon vor etlichen Jahren geschlossen hat, bringt der Abriss erneut ein Thema ins Bewusstsein, das so manche Wessinger umtreibt: Abgesehen von einem italienischen Restaurant gibt es keine Gaststätten in Wessingen, die zum Verweilen einlädt. Die einzigen Angebote machen derzeit der Wessinger Fußballverein im Vereinsheim und der Heimatverein mit der Lokalität bei der alten Schule. Beide Einkehrmöglichkeiten sind aber nicht täglich geöffnet. Fotos: Kauffmann