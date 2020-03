Bisingen Auch Burg Hohenzollern macht wegen Coronavirus dicht

Diese Präventivmaßnahme haben die Burgherren und die Burgverwaltung im Rahmen der Regierungsvorgaben beschlossen, um die Eindämmungsstrategie in Deutschland gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu unterstützen. Die Schließung umfasst neben dem Museumsbetrieb auch die Besichtigung der Burg-Außenanlagen. Das Adlertor, also das Eingangstor der Burg, wird während der gesamten Zeit geschlossen bleiben. Da das "Frühlingserwachen zu Ostern" in eben diesem Zeitraum geplant war, wird diese Veranstaltung auch ausfallen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Da sich die Coronavirus-Situation und die damit verbundenen Vorgaben jederzeit ändern können, können sich die Informationen jederzeit ändern, heißt es auf der Homepage der Burg. User werden deshalb gebeten, regelmäßig ihren Browser zu aktualisieren.