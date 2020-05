Bisingen Arzt zu Corona-Krise: Sparpolitik der Regierungen rächt sich

Nein, vom Prinzip her nicht, denn das Immunsystem muss sich dauernd mit irgendwelchen anderen Einflüssen auseinandersetzen, die von außen auf den Körper einwirken. Ein Baby kommt schließlich auch nicht immunkompetent, also mit ausgereifter Immunabwehr, auf die Welt. Sondern es muss sich seine Immunkompetenz erst mühsam durch ständige Auseinandersetzung mit den von außen einwirkenden Stoffen erwerben. Durch Schutzmaßnahmen können wir nur einen vorübergehenden Schutz vor bestimmten Stoffen/Erregern erreichen, abhängig von der Art der Schutzmaßnahme.

Dann täuscht es, dass die Corona-Maßnahmen die Häufigkeit anderer Infektionskrankheiten in den zurückliegenden Wochen zurückgedrängt hat?

Ja. Allenfalls ist die Zahl der Patienten, die die Praxis aufgesucht haben, zurückgegangen. Der prozentuale Anteil der Patienten mit anderen Infektionskrankheiten - Erkältungen, Influenza, Magen-Darm-Infekten, Angina tonsillaris - war gleich hoch wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Wenn die Pandemie vorüber ist und die Menschen wieder ungeschützt ihre Kontakte haben, wird das Immunsystem dann langsamer oder schlechter auf Infekte reagieren? Mit anderen Worten: Werden wir dann alle erstmal krank?

Nein! Das Immunsystem reagiert nur im Rahmen der Alterungsprozesse (oder wenn grundkrankheitsbedingt Immunsuppressiva eingesetzt werden müssen) langsamer und schlechter auf Infekte.

Was hat uns Corona über den Umgang mit erkälteten Menschen gelehrt? Zurzeit ist es ja Pflicht, bei geringsten Erkältungssymptomen daheim zu bleiben, um andere zu schützen. Vor Corona war es ein ungeschriebenes Gesetz, schnell wieder zur Arbeit zu erscheinen – ansonsten rümpfte so mancher Chef die Nase.

Wir sollten einen Teil der jetzt geltenden Verhaltensregeln wie Händehygiene, Abstandhalten, Mundschutz, das Vermeiden des Händeschüttelns auch in Zukunft bei jeder Erkältungs- beziehungsweise Infektionskrankheit beherzigen und beachten. Es liegt also in der Eigenverantwortlichkeit der Erkrankten, sich entsprechend zu verhalten, um andere zu schützen. Und was die "nase-rümpfenden Chefs" betrifft, so wird sich das nicht vermeiden lassen.

Aber auch hier hat das der betroffene Mensch eigenverantwortlich in der Hand: Fehlt er häufiger wegen "Kleinigkeiten", wird der Chef eher "die Nase rümpfen", ihn als arbeitsscheu einstufen. Bei sonst regelmäßig erscheinenden Mitarbeitern wird das weniger der Fall sein. Trotzdem sollte jeder im Falle einer Erkältung zwei bis drei Tage zuhause bleiben und ruhen, schon um andere zu schützen und dem eigenen Körper die Chance zu geben, die Infektion rascher zu überwinden. Denn am Tag vor Ausbruch der Infektionskrankheit, am Tag, an dem man die Erkrankungs-Symptome bemerkt und am Tag danach ist der betroffene Mensch am infektiösesten. Wenn das Immunsystem erst einmal "angesprungen" ist und arbeitet, verringert sich meist die Infektionsgefahr.

Ist es dann nicht spätestens jetzt an der Zeit, Großraumbüros und überfüllten Klassenzimmern den Kampf anzusagen?

Dem stimme ich persönlich unumwunden zu. Es ist mir nicht verständlich, warum man die Idee der Großraumbüros, die sich bereits in den 1960er- und 70er-Jahren als suboptimal herausgestellt hat, nach ein paar Jahrzehnten erneut als erstrebenswert sieht. Stichworte hierfür sind - neben der erhöhten Infektionsgefahr durch Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen - Lärmbelastung, Einschränkung der Privatsphäre, fehlende Rückzugsmöglichkeiten sowie permanenter physischer und emotionaler Stress durch dauernde Erreichbarkeit. All dies trägt ebenfalls zur Schwächung des Immunsystems bei und ist aber im Rahmen der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten nicht mehr notwendig. Was die überfüllten Klassenzimmer betrifft, spielt die erhöhte Infektionsgefahr eher eine geringere Rolle. Hier rächt sich allerdings die fehlgesteuerte Sparpolitik der Regierungen. Was für Erwachsene in Großraumbüros gilt, gilt prinzipiell auch für Schüler - auch wenn diese den Kontakt zu Mitschülern für ihre Entwicklung unbedingt brauchen.