Bisingen Appell an Politik: dringend handeln

Bisingen. Thomas Lindner, Vize-Präsident der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, hat diesen Montagabend genutzt, um während seiner Rede Fragen aufzuwerfen – wohlwissend, dass der Bundestagsabgeordnete (Wahlkreis: Zollernalb-Sigmaringen) und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Bareiß, bereits im Publikum sitzt.

Hinter dem Pult stellt Lindner nüchtern klar: "Bei den Aussichten zeigt sich, dass die Unternehmen nicht mehr ganz so optimistisch in die Zukunft blicken." Auf seinem Streifzug durch die Weltpolitik, skizziert er die Konflikte zwischen den USA, China und der Europäischen Union. Er plädiert für ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, wenn nötig ein "TTIP light". Er spricht über die Handelsbeziehungen deutscher Unternehmen zum Iran und Konflikte, die darüber wegen der Abhängigkeit von den USA entstehen. Auch auf die Beziehungen zu Russland geht er ein: "Es steht außer Frage, dass wir im wichtigen russischen Markt durch die gegenwärtige Sanktionspolitik Marktanteile insbesondere auch an China verloren haben."

Deutliche Worte richtet er an Bareiß: "Vor allem brauchen wir Planungssicherheit und Stabilität in Deutschland. Davon, lieber Herr Bareiß, war in den vergangenen 200 Tagen nicht wirklich viel zu merken." Dringend sei es geboten, den Hebel umzulegen. "Es ist Zeit, Themen nicht nur zu benennen, sondern auch abzuarbeiten", appelliert der Vize-Präsident, um wenig später ein Zuwanderungsgesetz und Bürokratie-Abbau zu fordern.