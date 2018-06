Bisingen Alle Kühe finden sich in einer App

Bisingen. "Diese ›Schockbilder‹ im Fernsehen geben auch uns zu denken", sagte Ewald Kostanzer, einer der Chefs des Bisinger Enzenberghofs, beim Auftakt der Veranstaltungsreihe "Gläserne Produktion" am Freitag. Natürlich sei das Gezeigte nicht der Normalzustand – und die Verbraucher könnten sich an diesem Abend selbst ein Bild davon machen, wie Landwirtschaft heutzutage funktioniere. Außerdem kündigte er an, dass man den angekündigten Kostenbeitrag nicht einsammeln würde. Die Gäste könnten stattdessen, wenn sie wollten, Spenden für den Bisinger Verein "Bürger helfen Bürgern" in eine Box werfen.

Aufgeteilt in drei Gruppen, unternahmen die Besucher dann einen Rundgang durch den Milchviehbetrieb und konnten alle ihre Fragen loswerden. Der neue Milchviehstall, in dem eine Besuchergruppe ihren Rundgang startete, wurde im vergangenen Jahr gebaut. 197 Kühe gibt es derzeit auf dem Hof. Tobias Kostanzer, der die Gruppe führte, erklärte, warum ein neuer Stall nötig gewesen war: Heutzutage seien die Kühe einfach größer als früher und müssten sich in ihrem Stall ja auch wohlfühlen. Was es mit den roten Lampen an der Decke auf sich habe, wollte eine Besucherin wissen. Das sei das Nachtlicht, erklärte Tobias Kostanzer, die Kühe würden das rote Licht im Gegensatz zu Menschen aber gar nicht wahrnehmen. Auch läuft den ganzen Tag das Radio, damit sich die Kühe nicht erschrecken, wenn Mitarbeiter des Hofes in den Stall kommen und miteinander sprechen. Zu Fressen bekommen die Tiere eine Mischung aus Mais, Gras, Stroh, Getreide und Mineralfutter, die die Mitarbeiter des Hofes selbst zusammenstellen.

Der Mist wird aus dem Stall automatisch herausgeschoben und kommt in die Biogasanlage. Tobias Kostanzer berichtete weiter, dass das Einstreu im Stall immer möglichst eben sein muss und die Kühe trocken und sauber stehen müssen. Der Stall ist weitestgehend offen, es herrschen derzeit drinnen Temperaturen wie draußen.