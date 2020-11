Bisingen Adventstimmung von der Burg

Worauf an den Feiertagen in Sachen Corona geachtet werden sollte, erklärt der Infektiologe Peter Kremsner, Leiter der klinischen Studie mit dem Corona-Impfstoffkandidaten der Tübinger Firma Curevac. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam erläutert die rechtliche Situation und die aktuell gültigen Corona-Regeln, die für Zusammenkünfte an den Weihnachtsfeiertagen gelten.

