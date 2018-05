Bisingen Abfall-Prozess: Firma ATP wehrt sich

Auf dem Nachbargrundstück – also dem Lagerplatz des Balinger Unternehmens – war 2015 ein nicht zugelassener Ölabscheider verwendet worden. In der Folge war eine ölhaltige Flüssigkeit in die Kanalisation gelangt und in die Bisinger Kläranlage und in ein Regenüberlaufbecken geflossen. "Das hat man damals gerochen", erinnert sich Pfister. Doch der Gestank verlor sich bereits vor dem Gelände der Bisinger Firma.