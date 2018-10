Bisingen 1000 Tonnen: Brückenteil an Stelle gebracht

Bisingen-Steinhofen - Die gut 1000 Tonnen schwere Brückenkonstruktion aus Stahlbeton wird am Dienstag wie ein Puzzleteil in die Lücke der Bahnstrecke bei Bisingen-Steinhofen geschoben - eine Leichtigkeit. Die eigentliche Herausforderung liegt bei diesem Bauprojekt an anderer Stelle.