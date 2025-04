Bis zum Jahresende: Fischerbacher Feuerwehr freut sich auf Neuzugang im Fuhrpark

Um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken, traf sich die Fischerbacher Feuerwehr im Gasthaus „Fuxxbau“. 2024 sei laut Kommandant Markus Schwarze „ein normales Jahr ohne besondere Vorkommnisse für die Wehr“ gewesen. Derzeit sind 55 Aktive bei der Wehr dabei, wovon zwei Frauen sind.

Es gibt mit Julian Allgaier, Marco Eisenmann und Daniel Thoma drei neue Maschinisten, Nico Geiger und Simon Buß haben die Grundausbildung bestanden und nehmen jetzt die Funker-Ausbildung in Angriff.

Lesen Sie auch

Auch zum neuen Tanklöschfahrzeug 3000 gab es bei der Versammlung Informationen: So seien die Ausschreibungsunterlagen fertig und man warte nun auf den Ausgleichsstock-Zuschuss. Dann könne die Ausschreibung beginnen, so dass das Fahrzeug voraussichtlich Ende des Jahres auf dem Hof stehen könnte.

Kassenlage ist insgesamt gut

Stellvertretend für Schriftführerin Petrina Schwarze las der stellvertretende Kommandant Jochen Schmid ihren Bericht vor. So gab es durch die Wehr einige Parkplatz-Einsätze und Straßensperrungen bei Prozessionen. Im Sommer war eine Garage nach einem Unwetter überschwemmt und bei einem Unfall mussten auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen werden. Nach der Alarmierung wegen einer Türöffnung konnte noch rechtzeitig Entwarnung gegeben werden. Insgesamt gab es 14 Einsätze, glücklicherweise keine schlimmen, war den Ausführungen des Kommandanten zu entnehmen. Ein Ausflug an den Flughafen Frankfurt mit einer Rundfahrt gehörte ebenso ins Programm wie gesellige Treffen, um die Kameradschaft zu fördern. Kassierer Stefan Schnaitter hatte ein Minus zu vermelden. Da die Kassenlage insgesamt aber gut ist, kann die Wehr das verschmerzen, wurde deutlich.

Raumschaftsübung mit allen Wehren aus der Umgebung steht an

Für Bürgermeister Thomas Schneider ist es in der Arbeit der Feuerwehr das Wichtigste, dass die Aktiven nach einem Einsatz gesund nach Hause kommen. „Freiwillig so eine Arbeit zu machen, das ist unbezahlbar“, betonte er. Er sprach anschließend Ehrungen für 40 Jahre treuen Dienst aus.

Die neun Geehrten haben unter der Leitung von Otto Eisenmann ihren Dienst begonnen. „Ihr seid damit Vorbilder für jüngere Kameraden“, sagte Schneider und verlieh Thomas Buchholz, Stefan Dremsa, Willi Eisenmann, Michael Heizmann, Tobias Heizmann, Michael Kohmann, Rainer Markolf, Ulrich Schätzle und Bernhard Schmid das Ehrenzeichen in Gold. Hermann Schmid wurde in der Versammlung vom Löschmeister zum Hauptlöschmeister ernannt. Markus Schwarze übergab anschließend verschiedenen Personen ein Präsent für besondere Helferdienste. Für lückenlosen Probenbesuch erhielten zudem Thomas Buchholz, Stefan Dremsa, Marko Eisenmann, Mathias Schätzle und Michael Unger einen Gutschein vom Lädele.

Als nächste große Veranstaltung steht die Raumschaftsübung am Samstag, 12. April, an. Diese soll auf dem Nill stattfinden. Alle Feuerwehren aus der Umgebung werden daran teilnehmen. Beginn ist um 14.30 Uhr, es werden dazu noch Frauen für die Bewirtung vor Ort gesucht. Wer die Möglichkeit nutzen will, seinen Feuerlöscher prüfen zu lassen, hat am 25. April oder am 16. Mai im Feuerwehrhaus die Möglichkeit. Am 19. Juni ist das Sommerfest geplant und später ein Ausflug.

Tanklöschfahrzeug

Ein Tanklöschfahrzeug ist ein Feuerwehrfahrzeug mit einer in der Regel festeingebauten Löschpumpe sowie Löschwasserbehälter, der eine Brandbekämpfung ohne externe Löschwasserversorgung erlaubt.