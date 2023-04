1 200 Güterzüge fahren täglich auf der Rheintalbahn. Das Friesenheimer Bahnhofsgebäude links wird im Zuge des Ausbaus abgerissen. Friesenheim erhält spätestens 2042 einen barrierefreien Bahnhof Foto: Bohnert-Seidel

2042 will die Bahn mit dem Ausbau der Rheintalbahn fertig sein. Was sich alles für Friesenheim ändert, haben zwei Vertreter der Deutschen Bahn bei einer Gemeinderatssitzung vorgestellt.









In 20 Jahren will die Deutsche Bahn mit dem Ausbau des Großprojekts Rheintalbahn fertig sein. Bis heute sind 20 Jahre allein um die Diskussion darum ins Land gezogen – seit 2004 wird auch schon gebaut. Wie es für die Gemeinde Friesenheim im Besonderen weitergehen soll, haben zwei Verantwortliche der Deutschen Bahn – Christoph Klenert, Leiter Stakeholdermanagment, Großprojekt Karlsruhe-Basel und Projektleiter Sven Adam – am Montagabend dem Gemeinderat vorgestellt. Zur Sitzung waren auch alle Ortschaftsräte eingeladen.

Vorgestellt wurde der viergleisige Bahnausbau auf dem Streckenabschnitt sieben zwischen Offenburg und Riegel. 34,9 Kilometer betreffen die vorhandene Gleisstrecke. Weitere 46,7 Kilometer kämen entlang der Autobahn zweispurig neu hinzu. Auf der Strecke liegen 21 betroffene Gemeinden, wobei Friesenheim den größten Teilabschnitt zwischen Niederschopfheim und Flughafengelände umfasst. Beim Rheintalausbau auf der Gesamtstrecke von Karlsruhe bis Basel handele es sich um ein Riesenvorhaben in zweistelliger Milliardensumme, erklärt Adam. Allein auf dem Streckenabschnitt in Friesenheim sollen 1,7 Milliarden Euro verbaut werden.

Auf Gemeinde könnten Kosten für Brückenbauten zukommen

Zuerst wird mit dem Ausbau der neuen Strecke entlang der Autobahn begonnen. Die Bahn will noch in den 2020er Jahren beginnen, während die Autobahn nicht vor 2030 von vier auf sechsspurig ausgebaut werden soll. Ein Terminplan liege für die Autobahn noch nicht vor. Über den Neubau sollen die Güterzüge aus den Orten geholt und anschließend die vorhandene Rheintalbahn ausgebaut werden. Für Friesenheim bedeute dies: Eine barrierefreie Bahnstation mit 210 Metern Bahnsteiglänge. Treppen und Rampen werden bis 2042 neu eingerichtet. Ein viergleisiger Ausbau im Bahnhofsbereich soll folgen und in der Mitte die beiden Hauptgleise führen.

Hergestellt werden soll außerdem ein Brückenbauwerk an der Leutkirche, das zumindest sämtliche landwirtschaftlichen Fahrzeuge tragen würde. „Der Wirtschaftsweg über die Bahn wird höher werden“, erklärte Adam. In Friesenheim an der Römersiedlung führt die Bahn sogar selbst über ein Brückenwerk. Dieses soll erhalten bleiben. Was den weiteren Ausbau der Brücken anbelangt, spricht Klenert von bedarfsgerechten Überlegungen. Auch die Bahn benötige für den Ausbau die Brücken, damit die Baustellenfahrzeuge nicht zu weit fahren müssten. Die Brücken über die Hauptverkehrsachsen Landstraße 118 und Kreisstraße 5330 bleiben bestehen.

Nicht geregelt sind die Kosten für die Brücken auf Gemeindestraße, wie an der Leutkirche sowie über die Autobahn zum Baggersee Oberschopfheim. Adam erklärte: „Jedes einzelne Bauwerk soll rechtlich geprüft und die Kostenübernahme geklärt werden.“ Dies sei über das Eisenbahnkreuzungsgesetz geregelt. Wer letztlich bezahlt, hänge von den Belangen der Gemeinde ab. Meist laufe dies auf eine Kostenteilung hinaus, erläutert Adam. „Das könnte für die Gemeinde teuer genug werden“, stellt Bürgermeister Erik Weide fest.

Über die Brücken entlang der L 118 und K 5339 (Schuttern-Schutterzell) sind Rad- und Gehwege berücksichtigt. Fest steht: Durch den Baggersee in Schuttern werden keine Gleise führen, aber die Trasse wird eng gebündelt an die Autobahn. Einzigartig bleibe diese Dichte in ganz Deutschland. Die auf Höhe des Baggersees befindliche Park- und Toiletten-Anlage soll zurückgebaut und einen Kilometer weiter auf Gemarkung Schutterzell neu errichtet werden. Schallschutzwände sicherten den Campingplatz künftig gegen Lärm. Geplant ist dort eine Höhe von 6,5 Metern.

Die Gemeinderäte überhäuften die beiden Vertreter der Deutschen Bahn mit Fragen, die umfassend beantwortet wurden. Auf einen Fahrstuhl zur Sicherung der Barrierefreiheit, wie ihn Fred Kletzin (SPD) vorgeschlagen hat, will die Bahn verzichten. Zu sehr seien Fahrstühle dem Vandalismus ausgesetzt.

Täglich 200 Güterzüge

Zwei zusätzliche Gleise entlang der Autobahn sollen die Rheintalbahn entlasten. Aktuell fahren täglich 200 Güterzüge auf der Strecke, die später an die Autobahn verlegt werden sollen. Bis im Jahr 2042 soll der Streckenabschnitt sieben komplett ausgebaut sein.