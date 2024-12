Bis zu vier Einsätze täglich: Rettungshubschrauber „Christoph Ortenau“ landet ab 2026 in Lahr

1 In Zukunft sollen Luftrettungseinsätze – wie hier im Februar 2021 auf einem Feld bei Sulz – auch von Lahr aus geflogen werden. Foto: Bender

Die Pläne für die Stationierung eines Rettungshubschraubers in Lahr nehmen konkrete Formen an: Der Betrieb soll im Sommer 2026 starten, die Suche nach einem Standort auf dem Flugplatz läuft. Kosten für die Stadt sollen nicht entstehen, das Thema Lärmschutz will man bei den Planungen berücksichtigen.









Nach monatelangem Tauziehen zwischen Offenburg und Lahr stellte das Innenministerium in Stuttgart im November 2022 klar: Ein weiterer anvisierter Luftrettungsstützpunkt wird in Lahr errichtet. Nach dieser Entscheidung blieb es zwei Jahre ruhig in der Sache – bis jetzt. Nicht nur der Name des künftigen Lahrer Hubschraubers – „Christoph Ortenau“ – ist nun bekannt.