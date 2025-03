Bis zu neun Wohneinheiten: Neue Wohnungen im Ortskern von Heiligenzell

1 Hier an der Ecke Oberweirer Straße und Vogelbachstraße in Heiligenzell könnte in naher Zukunft ein Gebäude mit maximal neun Wohneinheiten entstehen. Foto: Bohnert-Seidel

Das Ortsbild im Zentrum von Heiligenzell um den Rathausplatz könnte sich bald verändern und moderner werden. Aus einem landwirtschaftlichen Anwesen soll neuer Wohnraum werden.









Dem Ortschaftsrat hat am Mittwochabend eine Bauvoranfrage auf dem Tisch gelegen zur Überplanung des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens in der Oberweirer Straße 1. Dabei handelt es sich um ein Eckgrundstück, das direkt an die Oberweirer Straße sowie die Vogelbachstraße und den Rathausplatz angrenzt. Der Ortschaftsrat gab sein Einverständnis, dass bei einer möglichen Bebauung auf die Erstellung eines Bebauungsplans verzichtet werden könne. Die Planung widerspreche demnach nicht den städtebaulichen Zielen des Ortschaftsrats, weshalb dieser auch den Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung um entsprechende Zustimmung bitten wird.