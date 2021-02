Siebenstöckiges Hochhaus in Bad Dürrheim geplant

2 Blick auf das Neubauprojekt Südtor ungefähr von dem Standort aus, auf dem das Hotel Parasol in der Huberstraße entstehen soll Foto: Büro Rebholz

Auf der dreieckigen Wiese, südlich der Anlage "Wohnen am Kurpark", an der Einfahrt Süd, soll eine Wohnbebauung mit bis zu 70 Wohnungen entstehen. Architekt Michael Rebholz stellte das Projekt der Öffentlichkeit vor. Neben Eigentumswohnungen soll es 20 Ferienwohnungen geben, fraglich ist die Unterbringen von Geschäften.

Bad Dürrheim - Die Blöcke der Anlage "Wohnen am Kurpark" gelten bei der einheimischen Bevölkerung in der Kur­stadt nicht als das gelungenste Wohnprojekt der Ära Weißenberger. Einen Bebauungsplan gibt es für den Bereich nicht und die geplante Bebauung orientiert sich somit an den Umgebungsbauwerken und hier dominiert die genannten Anlage, die mehr als 50 Jahre alt ist.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen