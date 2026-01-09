Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee: Nach Tauwetter jetzt Warnung vor Unwettern im Schwarwald-Baar-Kreis

Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Freitagabend vor starkem Schneefall im Schwarzwald-Baar-Kreis. In den Höhenlagen bleibt zudem die Gefahr durch orkanartige Böen bestehen.
Das Wetter in der Region bleibt weiter markant. Am Donnerstag hatte einsetzender Regen, der stellenweise auf dem eisigen Boden gefror, zu teils rutschigen Straßen geführt – am Freitagmorgen warnte das Polizeipräsidium Konstanz weiterhin vor überfrierender Nässe. Zudem stürmte es teilweise ordentlich. Später sorgten Temperaturen über dem Gefrierpunkt für Entspannung bei den Straßenverhältnissen.