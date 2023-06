Ab Dienstag gibt es Abonnements für die neue Spielzeit. Die Möglichkeiten dabei sind vielfältig – so ist eine Ersparnis von bis zu 40 Prozent drin. Erstmals bietet die Stadt zudem für alle Abonnenten einen Sektempfang mit Rundgang durch das Parktheater an.

Im Lahrer Kulturbüro können ab dem morgigen Dienstag, 20. Juni, neue Abonnements für die Spielzeit 2023/2024 abgeschlossen werden. Die Stadt bietet dabei „vielfältige Abo-Möglichkeiten für Theater- und Konzertbegeisterte an“, heißt es in einer Mitteilung. In dieser wird darauf aufmerksam gemacht, dass die besten Plätze sind bei bestehenden knapp 900 Abonnements schnell vergeben seien. Heißt: „Je früher das Abo gebucht wird, desto bessere Plätze sind erhältlich.“

Empfang für Abonnenten: Erstmals lädt die Stadt in diesem Jahr ihre Abonnenten vor Beginn der Spielzeit zu einem Empfang ein. Mit Sekt, einem Rundgang durchs Parktheater und einem Treffen mit dem Ersten Bürgermeister Guido Schöneboom und dem Geschäftsführer vom Tourneetheater „Konzertdirektion Landgraf“ Anton Federrolf-Kreppel soll auf diese Weise den Abonnenten für Ihre langjährige Treue gedankt und auf die neue Spielzeit eingestimmt werden, heißt es von der Stadt.

Die Abo-Möglichkeiten: Für einen Besuch der Theater- und Konzertveranstaltungen sind unterschiedliche Abonnements erhältlich. Das Abo A ist für die Reihe Stadttheater Lahr mit insgesamt sieben Vorstellungen aus dem Bereich Schauspiel und Oper. Das Abo B gilt für die Reihe „Lahr-Boulevard“ mit vier Vorstellungen in der Gattung Boulevard-Theater, Operette oder Musiktheater und das Abo C ist für die Symphoniekonzerte, in der drei klassische Konzerte mit großen wechselnden Orchestern und internationalen Dirigenten geboten werden, gültig. Ergänzend zu diesen drei Reihen, die eine Ersparnis von 30 Prozent gegenüber dem freien Verkauf bieten, empfiehlt die Stadt „für besonders große Kulturliebhaber“ auch das Kombi-Abo D, das sich aus dem Abo A und C zusammensetzt und eine Ersparnis von 40 Prozent gegenüber dem Kauf der zehn Einzeltickets bietet.

Weitere Möglichkeiten für vergünstigen Besuch einer Auswahl aller 14 Abo-Veranstaltungen bieten die Wahl-Abos 8 und 11, sowie das „Rampenfieber Sixpack“, speziell für junge Leute von 14 bis 25 Jahren (erhältlich ab Dienstag, 5. September). Eine Beratung zu den unterschiedlichen Abos ist jederzeit im Kultur-Büro möglich, so die Stadt.

Das ist geboten: Die Reihe „Stadttheater“ Lahr startet in der Spielzeit 2023/2024 am Dienstag, 24. Oktober, mit „Mephisto“ – einem Schauspiel mit Musik nach einem Roman von Klaus Mann. In der Reihe „Lahr-Boulevard“ sind am Freitag, 6. Oktober, die TV-Stars Saskia Valencia und Armin H. Köstler in „Das perfekte Geheimnis“, einem Schauspiel nach dem gleichnamigen italienischen Originalfilm von Paolo Genovese, zu sehen. Die Reihe Symphoniekonzerte eröffnen am Freitag, 27. Oktober 2023 die Stuttgarter Philharmoniker unter der Leitung des weltweit engagierten Dirigenten Dan Ettinger.

Der freie Ticketverkauf: Der freie Verkauf von Einzeltickets der Abo-Reihen 2023/2024 beginnt am Dienstag, 19. September. Bestehende Abo-Kunden werden gebeten, ihre Abonnements bis spätestens Samstag, 9. September, im Kultur-Büro im Alten Rathaus abzuholen und zu bezahlen. Neue Abonnements können noch jeweils bis zur ersten Veranstaltung der jeweiligen Reihe abgeschlossen werden, heißt es von der Stadt.

Info – Programmheft

Das Kultur-Büro ist dienstags bis freitags von 10 bis 16.30 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet (Telefon 07821/95 02 10 oder E-Mail kultour@lahr.de). Näheres über Preise und verschiedene Abo-Möglichkeiten enthält auch das aktuelle Programmheft.