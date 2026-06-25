Bis zu 40 Grad: In Lahr könnte am Wochenende der Allzeit-Hitzerekord fallen

Bewahrheiten sich die Prognosen, könnte es das heißeste Wochenende überhaupt in der Geschichte der Stadt werden.

Es könnte ein Rekordwochenende werden: In Lahr sind Temperaturen an die 40 Grad angesagt. Ein Wert, der - zumindest bei offiziellen Messungen - noch nicht geknackt wurde.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegt der Lahrer Hitzerekord bei 39,5 Grad. Aufgestellt am 7. August 2015 - ein Freitag. Freilich kann es an einzelnen Stellen in der Stadt noch deutlich wärmer werden, wenn sich der Asphalt erst einmal richtig aufheizt. Und auch so manches Thermometer auf den Terrassen der Lahrer könnte höher hinaus schießen. Für die Berechnung des Rekords zieht der DWD jedoch die Werte der offiziellen Wetterstation heran.

Die steht - umzäunt und mit Stacheldraht geschützt - eher unscheinbar zwischen der Landebahn am Lahrer Flugplatz und dem Ortsteil Hugsweier. Solche Lagen sind für Wetterstationen typisch, da so weder Gebäude noch Bäume oder versiegelte Flächen Einfluss auf die Temperatur nehmen. Der Wert kommt somit der „echten“ Temperatur ohne menschliche Einflüsse am nächsten.

Am wärmsten soll es übrigens am Samstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr werden. Da hilft nur viel Wasser, viel Schatten und am besten eine eigene Klimaanlage.