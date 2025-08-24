Bis zu 40 Demonstranten: Störung am Rande von ARD-Sommerinterview mit Söder

Auch beim ARD-Gespräch mit Markus Söder versuchen wieder Demonstranten, das Interview zu stören. Fünf Störer wurden vorübergehend festgenommen.
Am Rande eines ARD-„Sommerinterviews“ im Berliner Regierungsviertel ist es erneut zu einem Polizeieinsatz gekommen. 20 bis 30 Menschen hätten versucht, beim Gespräch mit dem CSU-Parteichef Markus Söder auf der Freifläche eines Bundestagsgebäudes zu demonstrieren, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Die Demonstranten seien „eindeutig der rechtsgerichteten Szene“ zuzuordnen gewesen.