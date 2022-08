1 Zombies warten auch in diesem Jahr wieder auch die Besucher des Europa-Park-Events "Traumatica". Foto: Europa-Park

Das Horror-Event "Traumatica" des Europa-Parks ist zurück und damit auch Monster und düstere Gestalten, die für fiese Alpträume sorgen sollen.















Rust - Das Horror-Event "Traumatica" des Europa-Parks ist zurück und damit auch all die Monster und düsteren Gestalten, die für fiese Alpträume sorgen sollen. Bei dem mehrfach international ausgezeichneten Horror-Event soll den Besuchern vom 28. September bis 12. November das Blut in den Adern gefrieren, verspricht der Park. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Nicht nur die Veranstaltung selbst, auch der Preis ist zum Gruseln, wie der Vergleich zum Vorjahr zeigt. Während im vergangenen Jahr das reguläre Ticket noch 24 Euro pro Person kostete, hat der Park in diesem Jahr die Preise massiv erhöht. Das reguläre Ticket kostet jetzt 28 Euro pro Person und nun jeweils 43 Euro pro Person an einem Samstagabend.

Es geht aber noch teurer, denn der letztendliche Preis hängt von den dazu buchbaren Extras ab. Der "Shoxter-Pass" kann für 89 Euro pro Person gebucht werden. Vor einem Jahr kostete er noch 77 Euro. Mit dem Pass hat man Eintritt zur Veranstaltung sowie kann einmal pro Haus durch einen separaten Eingang die lange Wartezeit umgehen.

Teuerstes Ticket kostet 299 Euro pro Person

Das "Not-Alone-Experience" Ticket ist mit 299 Euro pro Person in diesem Jahr das teuerste Ticket. Es beinhaltet den Eintritt zur Veranstaltung sowie den "Shoxter-Pass", der unbegrenzten Einlass zu den Häusern durch den VIP-Eingang verspricht.

Mit dabei ist auch ein freies Essen und drei Freigetränke. Des Weiteren bekommen die Ticketbesitzer reservierte Plätze für die Zirkus-Show "Dystopia" sowie Zugang zum VIP-Bereich des "Vampire’s Club". Dieses Ticket gilt ab 18 Jahren, alle anderen Tickets können ab 16 Jahren genutzt werden.

Das erwartet die Traumatica-Besucher

Und was bekommt man fürs Geld? Fünf Horrorhäuser sollen die Besucher in einen eigenen Horrorfilm versetzen. Im Haus "Wax Museum" warten in Wachs gegossene, grinsende, widerliche Fratzen in jeder Ecke. Das "Tarot House" verheißt eine düstere Zukunft. "Wer dieses Haus betritt, blickt seinem Schicksal in die Augen und erfährt schonungslos, welches Glück oder Unglück bevorsteht", wirbt der Park.

Im Horrorhaus "Skin Deep" dreht sich alles um die Schönheit. Die Besucher können sich auf eine makabren Sammlung kurioser Körperteile gefasst machen, denn "Skin Deep" soll wie es sein englischer Name ankündigt, unter die Haut gehen, so der Park. In "Grim’s Funhouse" warten zu Scherzende aufgelegte Clowns mit roter Nase, bunter Kleidung und strubbeligen Frisuren auf die Besucher. "Ihre Witze sind wortwörtlich zum Totlachen. Grim und seine närrischen Freunde garantieren, dass man den Besuch in ihrem Spaßhaus niemals vergessen wird – falls man ihn überlebt", heißt es in der Mitteilung.

Im fünften Haus "Petting Zoo" warten kleine weißen Kaninchen, ulkige Ziegen und bockige Esel und ein schaurig-freundliche Tierpfleger darauf, aus ihren Käfigen auszubrechen.

Neben den Horrorhäusern ist auch das Fahrgeschäft "Fluch der Kassandra" geöffnet. Die Zikus-Show "Dystopia" wird jeden Abend zweimal jeweils um 21 Uhr und 22.30 Uhr aufgeführt. Von Motorradstunts über Schwertschlucker bis hin zu Akrobatik in der Luft: Der Europa-Park entführt in eine verrückte Zirkuswelt.

Zutritt zu Traumatica ab 16 Jahren

Die Disco "Vampire’s Club" ist immer freitags und samstags sowie am 31. Oktober für die "Traumatica"-Besucher ab 18 Jahren geöffnet. Der Zutritt zu "Traumatica" ist bereits ab 16 Jahren gestattet.

Das Horror-Event "Traumatica" öffnet vom 30. September bis 12. November immer von freitags bis sonntags seine Türen. Weitere Termine sind am Montag, 31. Oktober, und am Donnerstag, 3. November. Geschlossen ist es 2. und am 29. Oktober. Die Vorpremiere ist am 28. September. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Einlass ist immer ab 18.45 Uhr. Der Beginn ist um 19.30 Uhr.

Tickets für die Horrornächte gibt es auf der Website traumatica.com.