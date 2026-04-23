1 Der Sternschnuppenschwarm der Lyriden war bei sternenklarer Nacht unterwegs (Symbolbild). Foto: Daniel Reinhardt/dpa Wer in der Nacht nach oben schaute, wurde belohnt: Auch im Südwesten zogen Lyriden-Sternschnuppen am Himmel vorbei. Ein Blick nach oben reichten, um das Himmelsspektakel zu sehen.







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Himmelsgucker im Südwesten haben in der vergangenen Nacht quasi überall am Himmel Sternschnuppen zu sehen bekommen. Der Sternschnuppenschwarm der Lyriden war bei sternenklarer Nacht unterwegs - nach ersten Schätzungen seien etwa 20 Sternschnuppen pro Stunde zu sehen gewesen, wie die stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke, sagte. Genauer könne das aber erst beziffert werden, wenn man die gemeldeten Sichtungen ausgewertet habe.