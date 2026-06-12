Bis zu 15 Millionen Euro zusätzlich: Universität Freiburg will Exzellenz-Status zurück

Die Uni bewirbt sich mit zwei Exzellenz-Clustern aus den Bereichen Forstwissenschaften und Life Sciences um den begehrten Titel und damit verbundenen zusätzlichen Fördermillionen.
Ein Spanner, der in Damentoiletten Kameras anbringt. Eine Bibliothek, bei der es aufgrund von Baumängeln auch nach zehn Jahren noch hineinregnet. Und ein Klinikum, aus dem Hacker sensible Patientendaten stehlen: Die Uni Freiburg und ihre Institutionen haben zuletzt nicht gerade für positive Schlagzeilen gesorgt. Das soll nun anders werden, denn die Uni macht sich Hoffnungen, im Herbst wieder den begehrten Titel als Exzellenz-Universität zurückzuerobern.