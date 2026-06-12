Bis zu 15 Millionen Euro zusätzlich: Universität Freiburg will Exzellenz-Status zurück

Die Uni bewirbt sich mit zwei Exzellenz-Clustern aus den Bereichen Forstwissenschaften und Life Sciences um den begehrten Titel und damit verbundenen zusätzlichen Fördermillionen.

Ein Spanner, der in Damentoiletten Kameras anbringt. Eine Bibliothek, bei der es aufgrund von Baumängeln auch nach zehn Jahren noch hineinregnet. Und ein Klinikum, aus dem Hacker sensible Patientendaten stehlen: Die Uni Freiburg und ihre Institutionen haben zuletzt nicht gerade für positive Schlagzeilen gesorgt. Das soll nun anders werden, denn die Uni macht sich Hoffnungen, im Herbst wieder den begehrten Titel als Exzellenz-Universität zurückzuerobern.

Vergangene Woche war eine internationale Expertenkommission zwei Tage lang in Freiburg, um sich mit der Hochschule und ihren Exzellenz-Clustern zu befassen.

Internationale Experten zu Gast

„Im Mittelpunkt der Begehung stand die Exzellenzstrategie der Universität Freiburg ‚The Future Research University: Sparking Change That Matters‘, mit der sich die Universität um den Titel Exzellenzuniversität bewirbt“, so Melanie Fetscher-Fehr, die für die Uni die Begehung organisiert hatte. Die Gutachtergruppe bestand aus neun Wissenschaftlern aus Europa, Nordamerika und Australien. Die internationale Zusammensetzung sei ein wichtiger Bestandteil der Exzellenzstrategie, da neben wissenschaftlicher Spitzenleistung auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit und Sichtbarkeit von Unis bewertet werde, so Fetscher-Fehr. „In verschiedenen Formaten auf dem ganzen Campus wurden sowohl wissenschaftliche Themen als auch Fragen der Universitätsentwicklung, Governance, Karriereförderung, Internationalisierung und des Wissenstransfers mit Forschenden, Studierenden, Beschäftigten sowie Mitgliedern des Rektorats diskutiert.“

Universität Freiburg ging zwei Mal in Folge leer aus

„Wir haben die Begehung als intensive und zugleich sehr positive Erfahrung erlebt“, so Rektorin Krieglstein. Man habe „zahlreiche positive Rückmeldungen“ der Kommission erhalten. „Selbstverständlich können und wollen wir daraus keine Rückschlüsse auf die spätere Entscheidung ziehen. Die Rückmeldungen bestärken uns jedoch in dem Eindruck, dass es gelungen ist, die Stärken der Universität Freiburg und die zentralen Ideen unserer Strategie überzeugend zu vermitteln“, erklärt Krieglstein.

Am 2. Oktober wird das Exzellenz-Votum des Komitees bekannt gegeben. Mit dem Titel Exzellenzuniversität wäre für die Uni Freiburg für sieben Jahre „eine substanzielle zusätzliche Förderung“ von bis zu 15 Millionen Euro pro Jahr verbunden, die der Uni die „wichtige Gestaltungsspielräume“ geben würde.

Freiburg war von 2007 bis 2012 Exzellenzuniversität, scheiterte dann zweimal in Folge mit seinen Bewerbungen.