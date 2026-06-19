Bis zu 100.000 Euro Bußgeld: Trockenheit führt zu Verbot der Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen im Ortenaukreis

Die anhaltende Trockenheit hat im Ortenaukreis zu kritisch niedrigen Wasserständen geführt – und ein Verbot der Wasserentnahme aus Fließgewässern nach sich gezogen.
Die anhaltende Trockenheit hat im Ortenaukreis zu kritisch niedrigen Wasserständen in Bächen und Flüssen geführt. Das Landratsamt Ortenaukreis hat deshalb den sogenannten wasserrechtlichen Gemeingebrauch eingeschränkt. Ab sofort darf kein Wasser mehr aus Fließgewässern entnommen werden, um landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gartenbauliche Flächen sowie Hausgärten zu bewässern.