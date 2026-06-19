Bis zu 100.000 Euro Bußgeld: Trockenheit führt zu Verbot der Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen im Ortenaukreis

Die anhaltende Trockenheit hat im Ortenaukreis zu kritisch niedrigen Wasserständen geführt – und ein Verbot der Wasserentnahme aus Fließgewässern nach sich gezogen.

Die anhaltende Trockenheit hat im Ortenaukreis zu kritisch niedrigen Wasserständen in Bächen und Flüssen geführt. Das Landratsamt Ortenaukreis hat deshalb den sogenannten wasserrechtlichen Gemeingebrauch eingeschränkt. Ab sofort darf kein Wasser mehr aus Fließgewässern entnommen werden, um landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche oder gartenbauliche Flächen sowie Hausgärten zu bewässern.

Wie die untere Wasserbehörde mitteilt, sind die Pegelstände aufgrund der geringen Niederschläge der vergangenen Wochen stark gesunken. Auch in den kommenden Tagen sei nach den aktuellen Wetterprognosen nicht mit flächendeckenden ergiebigen Niederschlägen zu rechnen. Einzelne Schauer oder Gewitter könnten die Situation lokal zwar kurzfristig verbessern, würden jedoch nicht zu einer nachhaltigen Entspannung führen.

Die Behörde warnt vor erheblichen Folgen für die Gewässerökologie. Niedrige Wasserstände und steigende Wassertemperaturen gefährdeten Tiere und Pflanzen in den Gewässern. Zudem sinke der Sauerstoffgehalt im Wasser, während die Selbstreinigungskraft der Fließgewässer abnehme. Algenwachstum und Schäden am Fischbestand könnten die Folge sein.

Auch Inhaber wasserrechtlicher Erlaubnisse müssen die in ihren Genehmigungen festgelegten Einschränkungen und Mindestwasserabgaben strikt einhalten. Verstöße gegen das Verbot der Wasserentnahme können mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro geahndet werden.

Aktuelle Informationen zu den Wasserständen können auf den Internetseiten der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg eingesehen werden.