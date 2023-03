Was bedeutet der Streik am Lahrer Klinikum für die Patienten?

1 Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte am Lahrer Klinikum zum Streik aufgerufen. Die Notfallversorgung ist aber gesichert, wie Verdi und das Klinikum mitteilen. Foto: Archiv

Verdi-Mitglieder am Lahrer Klinikum wollen am Dienstag die Arbeit niederlegen. Die Gewerkschaft rechnet mit bis zu 100 Streikenden und geht davon aus, dass planbare OPs verschoben werden müssen.









Ende Februar waren es die Mitarbeiter in Kindertagesstätten und der Verwaltung. Am Dienstag, 14. März, sollen nun ab dem frühen Morgen Klinikbeschäftigte die Arbeit niederlegen. Das kündigte die Gewerkschaft Verdi an. Unsere Redaktion beantwortet die wichtigsten Fragen und erklärt, was der Streik für die Patienten in Lahr bedeutet.