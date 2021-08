1 Bis wann die Bahn streikt und womit Sie nun rechnen müssen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst. Foto: Hanohiki / Shutterstock.com

Seit 2 Uhr in der Nacht von Dienstag, dem 10.08. auf den 11.08. streikt die Bahn bzw. die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Nun stellt sich für die Reisenden die Frage, bis wann gestreikt wird und mit welchen Einschränkungen in diesem Zeitraum zu rechnen ist.

Begonnen hat der Streik bereits am Dienstag, dem 10.08. um 19 Uhr im Güterverkehr. In der Nacht auf den 11.08. um 2 Uhr erweiterte sich der Streik auf den Personenverkehr und die Infrastruktur. Laut GDL und telefonischer Auskunft der Bahn endet der Bahnstreik in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dem 13. August um 2 Uhr.

Im Personenverkehr ist in diesem Zeitraum laut Bahn.de vor allem der Fern- und Regionalverkehr deutschlandweit massiv betroffen. Die Bahn hat zwar zeitnah einen stabilen Ersatzfahrplan im Fern- und Regionalverkehr mit etwa 150 Bussen eingerichtet, dennoch kann während des Zeitraumes der Streikmaßnahmen seitens der Deutschen Bahn nicht mehr garantiert werden, dass Reisende ihr Ziel erreichen. Aus diesem Grund empfiehlt die Bahn vor allem Fernverkehrsreisen für den 11.08. und den 12.08. zu verschieben.

Prüfen Sie Ihre (Ersatz-)Verbindung auf Reiseauskunft.Bahn.de oder der deutschen Bahn-App

Bis Freitag, dem 20.08. gelten besondere Kulanzregelungen. Tickets sind in diesem Zeitraum flexibel nutzbar oder können kostenlos storniert werden.

Wenn möglich sollten Sitzplätze reserviert werden und in Anbetracht der Corona-Situation auf eine gegenseitige Rücksichtnahme geachtet werden.

Die Bahn hat eine Sonderhotline eingerichtet. Die Nummer lautet 08000 996633.