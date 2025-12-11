Bis Sonntag geöffnet: So schön ist der Weihnachtsmarkt im Bad Wildbader Kurpark

25 Der Weihnachtsmarkt im Bad Wildbader Kurpark ist eröffnet. Foto: Mutschler 25 Bilder - Fotostrecke öffnen Am Donnerstagabend öffnete der Weihnachtsmarkt in Bad Wildbad seine Stände – und die Besucher strömten gleich in den Kurpark. Das sind die Bilder des ersten Tages.







Der Bad Wildbader Weihnachtsmarkt ist eröffnet. „Wenn man etwas dreimal gemacht hat, ist es eine Tradition“, sagte Bürgermeister Marco Gauger. Und weil das so ist, eröffnete er auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt mit einem Gedicht. Dabei hatte er sich aber erstmals Verstärkung geholt und er wechselte sich in den jeweiligen Strophen mit Touristikchefin Stefanie Bott ab.