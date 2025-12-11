Bis Sonntag geöffnet: So schön ist der Weihnachtsmarkt im Bad Wildbader Kurpark
Der Weihnachtsmarkt im Bad Wildbader Kurpark ist eröffnet. Foto: Mutschler

Am Donnerstagabend öffnete der Weihnachtsmarkt in Bad Wildbad seine Stände – und die Besucher strömten gleich in den Kurpark. Das sind die Bilder des ersten Tages.

Der Bad Wildbader Weihnachtsmarkt ist eröffnet. „Wenn man etwas dreimal gemacht hat, ist es eine Tradition“, sagte Bürgermeister Marco Gauger. Und weil das so ist, eröffnete er auch in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt mit einem Gedicht. Dabei hatte er sich aber erstmals Verstärkung geholt und er wechselte sich in den jeweiligen Strophen mit Touristikchefin Stefanie Bott ab.

 

Rund sieben lokale Vereine, acht Gastronomen, 17 Kunsthandwerker sowie drei Schulklassen gestalten das bunte Marktgeschehen noch bis Sonntag. Besucher dürfen sich auf regionale Spezialitäten, handgefertigte Geschenkideen und kulinarische Köstlichkeiten wie Langos, Schupfnudeln und Gulaschsuppe freuen.

Eisstockbahn und Karussell als Highlights

Ein Höhepunkt soll erneut die Eisstockbahn sein, die nach dem Erfolg im Vorjahr wieder aufgebaut ist. Interessierte können auf der Homepage bad-wildbad.de online die Bahn reservieren. Für Kinder gibt es ein Karussell mit nostalgischem Charme. Erstmals wird das Marktareal in diesem Jahr rund um die historische Englische Kirche erweitert.

Geöffnet ist der Markt noch am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr.

 