Bis September im Dienst: Pfarrer Matthias Ibach geht in den Ruhestand und verlässt Kippenheim
1
Nach 42 Jahren als Pfarrer geht Matthias Ibach im September in den Ruhestand und verlässt Kippenheim. Foto: Schillinger-Teschner

Der katholische Pfarrer Matthias Ibach geht ab September in den Ruhestand und möchte Kippenheim verlassen. Das teilt Kirchengemeinde Südliche Ortenau mit.

„Wir sind dankbar für sein Engagement, seine seelsorgliche Arbeit und die Weggemeinschaft mit den Menschen vor Ort. Für den kommenden Lebensabschnitt wünschen wir ihm Gesundheit, Zuversicht und viele gute neue Erfahrungen“, schreibt die Kirchengemeinde. Mit diesem Schritt ende ein langjähriger priesterlicher Dienst, der viele Menschen begleitet und geprägt habe.

 

Ibach selbst erklärt im Kippenheimer Mitteilungsblatt: „Nach 42 Dienstjahren und im 69. Lebensjahr meine ich, ist es Zeit für diesen Schritt. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt, in dem ich nicht mehr eingebunden bin in volle, eng durchgetaktete Wochen. Ich freue mich auf mehr Zeit für mich. Ich werde aus Kippenheim wegziehen und am neuen Wohnort als Subsidiar mitarbeiten.“

Die Stelle werde gemäß dem der Kirchengemeinde zugewiesenen Stellenschlüssel nachbesetzt. Der Rahmen der Verabschiedung werde noch bekannt gegeben.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 