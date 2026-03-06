Bis September im Dienst: Pfarrer Matthias Ibach geht in den Ruhestand und verlässt Kippenheim

Der katholische Pfarrer Matthias Ibach geht ab September in den Ruhestand und möchte Kippenheim verlassen. Das teilt Kirchengemeinde Südliche Ortenau mit.
„Wir sind dankbar für sein Engagement, seine seelsorgliche Arbeit und die Weggemeinschaft mit den Menschen vor Ort. Für den kommenden Lebensabschnitt wünschen wir ihm Gesundheit, Zuversicht und viele gute neue Erfahrungen“, schreibt die Kirchengemeinde. Mit diesem Schritt ende ein langjähriger priesterlicher Dienst, der viele Menschen begleitet und geprägt habe.