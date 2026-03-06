Bis September im Dienst: Pfarrer Matthias Ibach geht in den Ruhestand und verlässt Kippenheim

Ibach selbst erklärt im Kippenheimer Mitteilungsblatt: „Nach 42 Dienstjahren und im 69. Lebensjahr meine ich, ist es Zeit für diesen Schritt. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt, in dem ich nicht mehr eingebunden bin in volle, eng durchgetaktete Wochen. Ich freue mich auf mehr Zeit für mich. Ich werde aus Kippenheim wegziehen und am neuen Wohnort als Subsidiar mitarbeiten.“