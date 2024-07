Bis Sanierungsarbeiten beginnen: Schramberg lässt Vereine in die Villa Junghans

Schramberg lässt Vereine in die Villa Junghans

1 Räume der Villa Junghans im Park der Zeiten sollen übergangsweise von den Vereinen genutzt werden können – gekocht werden darf allerdings nicht. Foto: Wegner

Die Stadt hat nach einem SPD/Buntspecht-Antrag dem Verwaltungsausschuss eine Vorlage vorgelegt, die Villa Junghans für Vereine und Gruppen zu öffnen.









In Zusammenarbeit mit dem neu gegründeten „Freundeskreis Villa Junghans“ will die Stadt auf Antrag der SPD-/Buntspecht-Fraktion Vereinen und Gruppierungen künftig die derzeit geschlossene Villa Junghans im Park der Zeiten zur Nutzung überlassen. Dies wird seitens der Verwaltung dem Verwaltungsausschuss des Gemeinderats, der am Donnerstag tagt, vorgeschlagen.