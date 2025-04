Sperrung bis Pfingsten: Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart von Mitternacht an gesperrt

Nach Entschärfung in der Innenstadt Experten vermuten noch mehrere 100 Bomben im Freiburger Boden

In der vergangenen Woche herrschte in der Freiburger Innenstadt nach dem Fund einer Weltkriegsbombe Ausnahmezustand. Der Chef des Kampfmittelbeseitigungsdiensts in Stuttgart erklärt, warum Freiburg davon öfter betroffen ist als ländliche Gebiete.