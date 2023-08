Der Deutsche Alpenverein hat Jugendliche zum Klettern am Turm im Bürgerpark eingeladen.

Der Kletterturm im Bürgerpark ist 15 Meter hoch. Jede einzelne Route, die nach oben führt, etwa 20 Meter lang. Diesem Abenteuer stellten sich im Rahmen des Ferienprogramms vier Lahrer Kinder, die dabei von zwei Trainern des Deutschen Alpenvereins betreut und während dem Klettern gesichert wurden.

Bevor es an die Kletterwand ging, folgte eine Sicherheitseinweisung. Dazu gehört, dass sie die drei wichtigen Begriffe lernen: „zu“, „auf“ und „ab“. „Zu“ bedeutet, man benötigt eine kurze Pause um durchzuschnaufen oder sich neu zu orientieren. Außerdem ist es das Kommando, wenn es für den Kletterer nicht mehr weiter geht. „Auf“ heißt, dass der Kletterer seinen Aufstieg fortsetzen will. Geht es nicht mehr weiter oder ist man oben angekommen, gibt man den Befehl „ab“ und der Betreuer macht das Sicherungsseil etwas lockerer und ermöglicht so den sicheren Abstieg. „Ihr dürft alles klettern. Wichtig ist aber: Wenn ihr nicht mehr könnt oder runter wollt, ist das gar kein Problem“, macht Betreuer Andreas Heilmann deutlich.

Höhepunkt war eine kleine „Flugstunde“

Gesagt, getan: die vier machten sich auf, um die Kletterwand zu erklimmen. Dabei wurden sie von Andreas und seiner Kollegin Julia nicht nur gesichert, sondern erhielten auch immer wieder wertvolle Tipps. „Versuch mehr aus den Beinen zu klettern“, gab Julia dem 13-jährigen Sascha mit auf den Weg. Auch die Kinder, die gerade nicht selbst an der Wand waren, konnten durch zuschauen einiges lernen. Ebenso kann man vom Boden aus Tipps geben, wo der Fuß oder die Hand als nächstes greifen sollte. Klappte es nicht gleich beim ersten Mal, so waren die Kletterer hoch motiviert und bezwangen den Turm beim zweiten Versuch.

Foto: Blessing

„Aussicht genießen“, rief Andreas den Kindern zu, wenn sie ganz oben angekommen waren. Die Kinder hatten sichtlich Spaß dabei, den Turm zu bezwingen und saugten die Hinweise von Andreas und Julia gerne auf. Ein weiterer Höhepunkt war, dass die Kinder eine kleine „Flugstunde“ bekamen und – gesichert durch Julia – durch die Lüfte fliegen durften.

Schnupperklettern am Kletterturm

Der DAV bietet am Donnerstag, 7. September, von 18 bis 20 Uhr einen Schnuppertermin an. Dort kann das Klettern nach Lust und Laune ausprobiert werden. Es erfolgt eine Rundumbetreuung durch Betreuer, so dass keinerlei Vorkenntnisse mitgebracht werden müssen.Für das Schnupperklettern können sich einzelne Personen aber auch ganze Gruppen anmelden. Weitere Informationen und Kurse gibt es im Internet unter www.kletterzentrum-lahr.de.