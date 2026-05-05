Bis 2035: Deswegen soll in Oberwolfach zukünftig mehr Holz geerntet werden

Nach dem neuen Forsteinrichtungswerk soll bis 2035 im Gemeindewald mehr eingeschlagen werden als nachwächst. Der Gemeinderat will dem Risiko entgegensteuern.
Fichten und Tannen im Alter von 81 bis 120 Jahren machen den Großteil des Gemeindewalds aus. Zumindest noch: „Wir werden verstärkt in die Endnutzungen gehen, weil die Hölzer über die Jahre stärker geworden sind und auch verstärkt verjüngt werden soll“, erklärte Forstrevierleiter Markus Schätzle dem Gemeinderat am Dienstag bei der Beratung über das neue Forsteinrichtungswerk 2026 bis 2035.