Die promovierte Ärztin Birgit Leypoldt hat schon so vielen Albstädtern geholfen – nun braucht sie deren Hilfe: ihre Stimme bei einer Online-Abstimmung im Wettbewerb „Germanys next speakerstar“.

„Leben ist jeden Cent wert – bis zum Schluss.“ Das ist das Credo der 71-jährigen Ärztin Birgit Leypoldt, die aktuell als älteste Teilnehmerin im Wettbewerb „Germanys next speakerstar“ gegen mehr als 1000 Jüngere antritt – 320 sind noch im Rennen.

Viele Klicks beim Online-Voting nötig

Um zu siegen, braucht Birgit Leypoldt Stimmen – und hofft auf viele Klicks beim Online-Voting. „Seit 43 Jahren bin ich Ärztin in Albstadt und helfe Menschen. Nun brauche ich deren Hilfe“, sagt sie zuversichtlich. Warum stellt sie sich einem Redner-Wettbewerb? „Ich lebe selbst vor, was ich meinen Teilnehmern in Seminaren empfehle: Tue es einfach. Sprenge die Grenzen in deinem Kopf. Löse dich von Programmen, die nicht für dich passen. Erlaube dir, zu sein, wer du bist“, sagt die Ärztin. „Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie nicht am Steuer ihres Lebens sitzen, folgen Automatismen und merken es nicht einmal.“ Fast alles werde unbewusst gesteuert und unterliege Prägungen und Mustern, die oft in der Kindheit entstanden seien. „Trainieren wir unsere Hirnwellen, verändern wir unsere Bewusstseinszustände.“

„Der erste Schritt zur Veränderung: Bewusstheit“

Darum geht es in ihren Seminaren und Coachings, in denen sie Menschen in ein selbstbestimmtes Leben begleitet. „Das kostet Mut, ist jedoch gleichzeitig das Wasser des Lebens. Der erste Schritt zur Veränderung ist Bewusstheit.“ In ihren Seminaren in der „Fitness World“, die dort unter docleypoldt.de gebucht werden können, geht es um Selbstmanagement und darum, „aus der Kiste“ zu kommen. Das kostet auch sie Mut und Kraft, denn noch immer pocht ihr Herz, wenn sie eine Bühne betritt. Sich das Alter verdienen, das einer erreichen will, funktioniere nur, wenn er sich Herausforderungen stelle bis zum Schluss. Dazu ist sie bereit, denn sie fühlt in sich „unglaublichen Lebenswillen“ und will ihn weitergeben.

Motivieren macht Leypoldt glücklich

Andere zu motivieren macht Birgit Leypoldt glücklich. Das treibt sie auf die Bühne. Für Kursteilnehmer und Zuhörer übersetzt sie die Sprache der Neurowissenschaft in Geschichten. Ihre Lieblingsgeschichte ist die vom Großglockner, den sie vor ein paar Jahren bestiegen hat. „Mit Steigeisen in steilem Gelände, den Blick nach oben gerichtet.“ Es lief gut. „Auf dem Weg nach unten an derselben Stelle wollte ich eine 1,5 Meter breite Spalte nicht überwinden, weil ich in die Tiefe sah, und da ging es gnadenlos runter, tödlich tief. Ich hatte Angst. Aber das hat mir gezeigt, wie sehr alles eine Sache der Betrachtung ist: Fokussieren wir die Bergspitze, hält uns nichts zurück.“

„Zollernälbler, zeigt was ihr draufhabt“

Mehr über Birgit Leypoldt erfahren Interessierte auf Instagram, Youtube und Facebook. Wer sie unterstützen will, damit sie im Oktober vor 2000 Menschen auftreten darf, gib ihr Deine Stimme. Der Erlös des Wettbewerbs geht an Waisenhäuser in Afrika. Für fünf Euro rettet ein deutsches Ärztepaar Kinder vor dem Erblinden, gibt ihnen ihr Augenlicht zurück. „Zollernälbler, zeigt, was Ihr draufhabt, dass Ihr mehr Stimmen zusammenbekommt als nötig“, so ihr Appell.

https://speakerstars.de/videos/birgit-leypoldt/