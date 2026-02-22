Bird-Watching im Landkreis: Wo Kormoran und Kiebitz zu Hause sind

Fernglas raus, Tempo runter: Warum Bird-Watching boomt – und wo im Schwarzwald-Baar-Kreis Kraniche, Eisvögel und andere Raritäten zu sehen sind.

Fernglas statt Fitnessstudio – Bird-Watching ist raus aus der Nische und rein ins Lebensgefühl der Entschleunigung geflogen. Auch immer mehr Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis entdecken dieses alte Hobby neu für sich: Was früher schlicht als Vogelbeobachtung oder Ornithologie bezeichnet wurde, zeigt sich unter dem „neu-deutschen“ Begriff Bird-Watching jetzt als schwer angesagt.

Klar ist: Wer früh aufsteht, hört mehr – und sieht in der Region Erstaunliches. Zwischen Mooren, Seen und der offenen Baar-Hochfläche treffen Zugvögel auf Standvögel – wie die ganzjährig vorkommenden Vögel heißen.

Hotspots im Landkreis

Hotspots gibt es im Landkreis einige: das Schwenninger Moos, das Bad Dürrheimer Ried, das Wasserfall-Gebiet bei Triberg oder der Kirnbergsee bei Unterbränd zum Beispiel. Sie gelten längst als Pflichtstationen für Ornithologen und Hobbybeobachter. Aber auch die Wälder rund um den Unterhölzer Wald und die weiten Felder zwischen Brigach und Breg bieten beste Bedingungen, um Kiebitz, Reiher und Co. zu entdecken.

Die Stars im Moos

Für Vogelfreunde ist die Region generell ein wahres Paradies. Viele sonst eher seltene Arten sind hier zu sehen. Doch an manchen Stellen und für manche Raritäten lohnen sich Geduld, gutes Licht und ein leises Auftreten besonders.

Eine kleine Auswahl der großen, besonderen Vogel-Vorkommen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: SWB/Druve

Am Schwenninger Moos etwa kann man im Frühjahr und Herbst Kraniche beobachten – manchmal hört man sie auch, noch ehe man sie sieht – vor allem ihr heiseres Krächzen als Balzruf ist charakteristisch. Ganzjährige Besucher im Moos sind auch die Bekassine – sie wird auch Sumpfschnepfe genannt und ist durch ihren überlangen Schnabel leicht zu erkennen – und die Wasserralle, ein eher scheuer Sumpfvogel mit langem, dünnem und leuchtend-rotem Schnabel und schiefergrauem Kopf. Wer ein fast ferkelähnliches Quieken im Moos vernimmt, hat diesen tierischen Meister des Versteckens vielleicht schon dort gefunden. Ein Glücksfall hingegen, der anderswo unmöglich, im Schwenninger Moos aber machbar ist: den leuchtend-blauen Eisvogel bei seinem rasanten Ritt durch die Lüfte über der Wasserfläche zu beobachten. Rostgans, Gimpel oder Gartengrasmücke, sogar den Fischadler kann man hier erspähen.

Vielfalt im Dürrheimer Ried

Das Bad Dürrheimer Ried hinter der Büffelweide lockt ebenfalls mit gefiederter Vielfalt – kein Wunder, denn laut Umweltbüro des Gemeindeverwaltungsverbandes liegt die Kurstadt „mitten in einem der größten Vogelschutzgebiete Baden-Württembergs“ – die Leitart des Gebietes: der Milan. Ein guter Ort also für den Vogelkundlichen Lehrpfad – zwischen Minigolfanlage und Schützenhaus informieren mehr als 30 Tafeln über heimische Vogelarten.

Im Ried kann man Kiebitzen und Feldlerchen begegnen, aber auch der Rohrweihe, einem schlanken, bussardgroßen Greifvogel.

Neozoen am Kirnbergsee

Am Kirnbergsee bei Bräunlingen-Unterbränd sind es verschiedene Möwenarten – und auch hier haben flinke Beobachter die Chance, den blitzschnellen Eisvogel zu erblicken. Aber: Auch Neozoen wie Nilgänse oder Graugänse breiten sich hier zunehmend aus. Darüber hinaus sind hier aber auch Blässhuhn und Gänsesäger gerne und oft beobachtete Tiere.

Spechte im Unterhölzer

Im Unterhölzer Wald, der durch seine Ursprünglichkeit auch Spaziergängern als willkommene Oase dient, hallt häufig das rasante Trommeln von Schwarz- oder Buntspecht durch den Wald.

Auf dem Unterhölzer Weiher kann man Brandgänse besuchen oder auch die Schnatterente.

Kormorane in Neudingen

Unweit hiervon, auf den Donauwiesen bei Donaueschingen-Pfohren und -Neudingen stolzieren häufig Reiher und Störche auf der Futtersuche umher. Und wer ganze Brutkolonien von Kormoranen beobachten will, dem sei die Neudinger Gruft empfohlen, wo die großen Vögel hoch droben in den Zweigen und Wipfeln seit Jahren ihren Nachwuchs zur Welt bringen.

Waldvögel statt Wasserfälle

In nördlicheren Gefilden des Landkreises begeistert viele Beobachter vor allem das Gebiet um die Triberger Wasserfälle. Über 60 Arten wurden hier bereits registriert – laut Birdingplaces.eu sieht man hier oft typische Waldvögel wie Eichelhäher, Kohl- und Blaumeisen, Tannenmeise, Haubenmeise, Kleiber oder Wintergoldhähnchen und mit etwas Glück auch größere Vögel wie den Rotmilan, den Mäusebussard oder den Kolkraben.

Typischen Schwarzwald-Arten kann man in den Höhenzügen begegnen – dem weiß-gepunkteten Tannenhäher etwa, dem Fichtenkreuzschnabel oder dem Dreizehenspecht. Klein aber oho für Vogelfreunde: Das Naturschutzgebiet Briglirain bei Furtwangen und Schönwald. Als Moorkomplex bietet er typischen Moorbewohnern eine Heimat – den Auerhahn kann man zum Beispiel erspähen, auch wenn das Gebiet vor allem für bedrohte Pflanzenarten bei Naturfreunden bekannt ist.

Tipps für den Erfolg

Bei all dem Artenreichtum in der Region gilt für erfolgs- statt zufallsverwöhnte Hobby-Ornithologen jedoch: Nichts dem Zufall überlassen, sondern: Früh kommen, ruhig bleiben – und lieber hören als laufen. Geduld wird im Schwarzwald-Baar-Kreis fast immer mit einem besonderen Fund belohnt.