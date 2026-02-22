Bird-Watching im Landkreis: Wo Kormoran und Kiebitz zu Hause sind

Fernglas raus, Tempo runter: Warum Bird-Watching boomt – und wo im Schwarzwald-Baar-Kreis Kraniche, Eisvögel und andere Raritäten zu sehen sind.
Fernglas statt Fitnessstudio – Bird-Watching ist raus aus der Nische und rein ins Lebensgefühl der Entschleunigung geflogen. Auch immer mehr Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis entdecken dieses alte Hobby neu für sich: Was früher schlicht als Vogelbeobachtung oder Ornithologie bezeichnet wurde, zeigt sich unter dem „neu-deutschen“ Begriff Bird-Watching jetzt als schwer angesagt.