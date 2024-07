Biotopverbundplanung: Wie die Kreuzotter in Hechingen geschützt werden soll

Wie die Kreuzotter in Hechingen geschützt werden soll

1 Teilnehmer einer Radtour erkunden die Biotope rund um Hechingen. Foto: Jauch

Bei einer Radtour informierten sich die Teilnehmer zur Hechinger Biotopverbundplanung. Es ging unter anderem in die Beurener Heide. Der Standort dort eignet sich gut für die stark gefährdete Kreuzotter.









Wer am vergangenen Donnerstag am Rathausplatz vorbeischaute, konnte eine Reihe von E-Bikes vor dem Rathaus erblicken. Bürgermeister Philipp Hahn hatte zu einer Radtour zur kommunalen Biotopverbundplanung eingeladen. Hahn begrüßte die Mitglieder der Nabu-Gruppe Hechingen, Klimaschutzmanager Jürgen Baumer und weitere Vertreter der Stadtverwaltung, den Inhaber des mit der Planung beauftragen Büros, Johann Senner von der Plannstatt Senner GmbH aus Überlingen, sowie Dr. Pascal Abel, Biotopverbundbotschafter im Landkreis Zollernalb. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.