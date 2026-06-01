Biotopverbundplanung in Hechingen: Lebensräume für Plumpschrecke, Kreuzotter und Gelbbauchunke

Den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen, ist eine zentrale ökologische Aufgabe. Die Stadt Hechingen stellt sich dieser Herausforderung mit der kommunalen Biotopverbundplanung.
Eine Landschaft, in der Schmetterlinge wie der Große Fuchs, der Himmelblaue Bläuling oder das Bergkronwicken-Widderchen sich entfalten können, in der die Kreuzotter, die Schlingnatter und die Zauneidechse sonnige Plätzchen finden, in der die Plumpschrecke, der Steinkrebs und die Gelbbauchunke eine Heimat behalten und in der tagsüber die Feldlerche und das Braunkehlchen und nachts die Bechsteinfledermaus durch die Lüfte flattern – daran arbeiten die Stadt Hechingen und ihre fachlichen Partner seit drei Jahren im Zuge der kommunalen Biotopverbundplanung.