Biotopverbundplanung in Hechingen: Lebensräume für Plumpschrecke, Kreuzotter und Gelbbauchunke

Den Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen, ist eine zentrale ökologische Aufgabe. Die Stadt Hechingen stellt sich dieser Herausforderung mit der kommunalen Biotopverbundplanung.

Eine Landschaft, in der Schmetterlinge wie der Große Fuchs, der Himmelblaue Bläuling oder das Bergkronwicken-Widderchen sich entfalten können, in der die Kreuzotter, die Schlingnatter und die Zauneidechse sonnige Plätzchen finden, in der die Plumpschrecke, der Steinkrebs und die Gelbbauchunke eine Heimat behalten und in der tagsüber die Feldlerche und das Braunkehlchen und nachts die Bechsteinfledermaus durch die Lüfte flattern – daran arbeiten die Stadt Hechingen und ihre fachlichen Partner seit drei Jahren im Zuge der kommunalen Biotopverbundplanung.

Inzwischen ist der Prozess so weit fortgeschritten, dass die Pläne dem Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am 16. Juni zur Entscheidung vorgelegt werden können.

Lebensräume wieder verbinden

Einstimmig befürwortet wurden sie kürzlich schon vom Arbeitskreis Natur, Umwelt und Klima, dem Corinna Poy vom beauftragten Büro Planstat Senner GmbH aus Überlingen die Ergebnisse präsentierte. Die Umwelt- und Landschaftsplanerin zeigte auf, warum die Biotopverbundplanung ökologisch so wichtig ist: Durch die zunehmende Bebauung, Zersiedlung und Zerschneidung der Landschaft würden die Lebensräume wild lebender Tiere und Pflanzen immer kleiner und immer stärker voneinander isoliert. Dies, so Corinna Poy, führe zwangsläufig zu einer genetischen Verarmung der Flora und Fauna und zu einem Verlust an Artenvielfalt.

Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Mähwiese bei Boll – ein für die Albvorland-Landschaft bei Hechingen typisches Landschaftsbild. Foto: Planstatt Senner GmbH/Stadt Hechingen

Dem wolle man mit der Herstellung von Biotopverbünden entgegentreten. Der Aufbau eines Netzes „funktional miteinander verbundener Lebensräume für Tiere und Pflanzen“ sei von zentraler Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Es komme auf die „Durchgängigkeit der Landschaft“ an, die es den Arten ermöglicht, zwischen ihren jeweiligen Lebensräumen zu wandern. Das sieht auch die Landesregierung so, die sich gesetzlich verpflichtet hat, bis zum Jahr 2030 auf 15 Prozent der Offenlandfläche Baden-Württembergs solche Biotopverbünde zu schaffen. Deshalb werden Planungen wie die in Hechingen mit 90-prozentigen Zuschüssen gefördert.

37 Zielarten aufgelistet

Auf der gesamtstädtischen Gemarkung haben die Planer insgesamt 37 sogenannte Zielarten aufgelistet, deren Lebensräume erhalten und verbessert werden sollen. Die oben genannten Schmetterlinge, Amphibien, Reptilien, Krebse und Vögel gehören dazu, aber auch zwei Libellenarten, etwa die Gestreifte Quelljungfer, ein Rüsselkäfer, der Kirschprachtkäfer, die Schmale Windelschnecke oder die Groppe, ein heimischer Süßwasserfisch. Corinna Poy sprach von „wichtigen Bioindikatoren“, deren Existenz anzeigt, wie es um die ökologische Wertigkeit der Landschaft bestellt ist, und mit deren Schutz man „Mitnahmeeffekte“ erzeuge: „Wenn man ihnen etwas Gutes tut, dann unterstützt man auch andere Arten.“

Unter den 37 definierten Zielarten sind allein 14 Arten von Schmetterlingen. Foto: Planstatt Senner GmbH/Stadt Hechingen

Bei der Bestandsaufnahme ließen sich die Planer von der unterschiedlichen Feuchtigkeit der vorhandenen Landschaften leiten. In und um Hechingen finden sich durchaus trockene Standorte, wie etwa Steilhänge und Abbruchkanten mit Kalkfelsen im Starzeltal. Im Albvorland prägend sind mittlere Standorte wie Wacholderheiden und Kalk-Magerrasen, Streuobstwiesen und magere Mähwiesen. Nasswiesen und moorige Standorte sind ebenso vorhanden. Besonders interessant für die Biotop-Verbinder sind aber die Gewässerlandschaften: Der Starzel, dem Sulzbach am Martinsberg und dem Reichenbach werden wichtige Funktionen als Verbindungskorridore beigemessen.

Der Kreuzotter sollen auf der Beurener und der Schlatter Heide sonnige Plätzchen beschert werden. Foto: Planstatt Senner GmbH/Stadt Hechingen

Entlang der gefundenen Zielarten und der identifizierten Standorte wurden zwölf „Steckbriefe“ angefertigt. Jeder steht für ein Gebiet, in dem die Umsetzung von Maßnahmen angestrebt wird. Als Beispiel nannte die Planerin die Beurener und die Schlatter Heide. Die dort anzutreffende Mischung aus Wald, Wacholderheiden, Kalkmagerrasen und Quellmooren sorgt für eine beeindruckende Artenvielfalt und zeugt von hohem ökologischem Wert. Allerdings wirkt der dichte Wald als Barriere zwischen den beiden Heiden. Ziel ist es, die Durchgängigkeit zwischen Schlatter und Beurener Heide wiederherzustellen, indem man die Verbuschung zurücknimmt und die Landschaft auslichtet. Auf diese Weise ließen sich Sonnenplätze für Kreuzotter und andere Reptilien schaffen. Stein- und Reisighaufen könnten diesen Tieren als Tagesverstecke dienen. Indem man zusätzlich kleine Tümpel anlegt, schafft man Laichbiotope für Frösche, Kröten und Unken. Der „Mitnahmeeffekt“ hier: Auch Schmetterlinge würden von diesen Eingriffen profitieren.

Die Gelbbauchunke ist im Wald zwischen Hechingen und Stein daheim. Auch ihre Lebensbedingungen sollen verbessert werden. Foto: dpa

So wie Kreuzotter im unteren Killertal bessere Lebensbedingungen finden soll, könnte der Lebensraum der Gelbbauchunke am vergleichsweise feuchten Standort an der Starzel zwischen Stein und Rangendingen erweitert werden. Dazu wäre es nötig, die Grünlandnutzung zu extensivieren, die Steilwände zu erhalten und die angrenzenden Wälder standorttypisch umzugestalten. Stadtförster Jürgen Baumer ist als Fachmann mit im Boot.

Unsere Empfehlung für Sie Eisweiher in Hechingen Sogar Eislaufen soll nach der Neugestaltung wieder möglich sein Wenn der Eisweiher neu gestaltet ist, wird er nicht nur Lebensraum für Frösche und Kröten sein. Auch die Schlittschuhläufer können zurückkehren.

Ein ganz eigener Steckbrief gilt der Streuobstpflege, die an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet gestärkt werden soll, unter anderem am Kirchenköpfle bei Schlatt und nordöstlich von Hechingen im Dreieck zwischen B 27 und B 32 entlang des Kalbinbachs. Dort sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Kolonie von Bechsteinfledermäusen, die ihre Wochenstube in der St.-Luzen-Kirche hat, ihre Jagdgebiete behält.

Die Abbrüche im Starzeltal zwischen Hechingen und Stein gelten als unbedingt erhaltenswert. Foto: Planstatt Senner GmbH/Stadt Hechingen

Umgesetzt werden sollen die vorgeschlagenen Maßnahmen nach und nach auf freiwilliger Basis – zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem Nabu – und mit Geld, das der Gemeinderat jeweils einzeln bereitstellen muss. „Wir sind überzeugt, dass die Maßnahmen richtig und wichtig sind“, schrieb Bürgermeister Philipp Hahn Zweiflern ins Stammbuch. Einen zusätzlichen Anreiz dafür, dass die Vorschläge nicht nur auf dem Papier bleiben, sondern auch in die Praxis umgesetzt werden, bietet die Aussicht, dass das städtische Ökopunkte-Konto damit gefüllt werden kann.