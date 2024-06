Eine neue Bioabfallverordnung tritt am 1. Mai 2025 in Kraft. Schon heute kann es bei Verstößen in der Mülltrennung eine Strafe von bis zu 2500 Euro geben. Was die neue Verordnung besagt, wer die Einhaltung kontrolliert und warum Biomüll wertvoll ist, erklärt Friedrich Scholte-Reh vom Abfallwirtschaftsamt.