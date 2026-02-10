Biosphärengebiet Schwarzwald: Neuer Biosphären-Geschäftsführer startet gleich mit ganz großen Aufgaben

Jung, engagiert und ein Neustart in einer herausfordernden Zeit: Der neue Biosphären-Geschäftsführer Florian Kübler hat gleich viel zu tun.
Einen eher ungewöhnlichen Werdegang hat der neue Geschäftsführer des Biosphärengebiets Schwarzwald, Florian Kübler, hinter sich. Denn eigentlich ist er Politikwissenschaftler. Doch die vergangenen Jahre war er in Bonn bei der Deutschen UNESCO-Kommission verantwortlich für das Netzwerk der Biosphärenreservate. Dies passte also doch ganz gut zu seiner neuen Aufgabe.