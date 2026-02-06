Biosphärengebiet Schwarzwald: Ein Symbol der Allmende

Der Gemeinschaftsstall in Wieden ist ein Modellprojekt für die Weidewirtschaft im Biosphärengebiet Schwarzwald.
In der Gemeinde Wieden entsteht ein Gemeinschaftsstall für Rinder, der die Weidebewirtschaftung und damit den Erhalt der Kulturlandschaft langfristig sichern soll. Das Projekt geht auf eine Initiative der Gemeinde und engagierter Landwirte zurück und wird fachlich sowie organisatorisch vom Biosphärengebiet Schwarzwald begleitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg.