Biosphärengebiet: Miteinander von Mensch und Natur

1 Nach der Eröffnung führten Barbara Schneider und Jan Faßbender (beide rechts) Landrätin Marion Dammann (von links), ihren Ehemann und Regierungspräsident Carsten Gabbert über den Biosphärenmarkt in Zell. Foto: Christoph Schennen Viele Besucher haben von den Jubiläumsfesten von Stadt und der Stadtmusik Zell auch den kurzen Weg zum Biosphärenfest gefunden.







Fließend gingen die Feierlichkeiten am Wochenende in Zell ineinander über: das Biosphärenfest, das 750-Jahr-Jubiläum der Stadt sowie das 180-jährige Bestehen der Stadtmusik. Schon zum ökumenischen Gottesdienst, der am Sonntag einem kurzweiligen Festakt voraus ging, fanden sich viele Besucher auf den Bänken ein. Bürgermeister Peter Palme blickte in seiner Festansprache auf die Anfänge der Stadt zurück, die schon deutlich früher bewohnt war, urkundlich jedoch erstmals 1275 in einem Zehntbuch erwähnt wurde.