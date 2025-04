Biohof Frey in Dürrenmettstetten: Hier gibt es bald Backwaren nach „Brothandwerker“-Rezepten

Mit dem Backstuben-Neubau beim Biohof Frey gibt es ab Samstag, 3. Mai, an drei Tagen frische Backwaren im Hofladen. Aber auch der Nachbarort Hopfau profitiert davon. Das besondere daran: Die Expertise stammt von den „Brothandwerkern“, die so ihr Wissen weitergeben.

Bäckereien haben es oft nicht leicht. Am 30. November 2024 schlossen die „Brothandwerker“ in Sulz ihre Türen, Mitte Januar 2025 verkündete die Landbäckerei Schwind, dass man den Betrieb in Sulz und Fischingen nicht mehr weiterführen werde.

Steht die Brotproduktion im Salzsieder-Städtle damit unter einem schlechten Stern? Keineswegs. „Unsere neue Backstube ist am Samstag, 3. Mai, für alle Interessierte offen“, verkündet Lorenz Frey vom Biohof in Dürrenmettstetten die frohe Kunde.

Geräumige Backstube

Schon seit 2009 habe es dort eine kleine Backstube gegeben, in der an zwei Tagen in der Woche Brot und Blechkuchen hergestellt wurden. In dieser Zeit stand Freys Mutter Cornelia frühmorgens in der Stube, damit alles rechtzeitig fertig war.

„Das war alles recht umständlich“, kommt ihr Sohn auf die beengenden Verhältnisse zu sprechen. Darum habe man sich für den Bau einer neuen Halle entschlossen, die jetzt auch die deutlich geräumigere Backstube beinhaltet.

Bäcker der „Brothandwerker“

Damit kann das Sortiment nun deutlich erweitert werden. „Es wird verschiedene Weckle, aber auch Brezeln, Baguette, Hefe- und Nusszopf sowie Roggenbrot mit Sauerteig geben“, zählt Frey die Neuerungen auf.

Und das tolle daran – das Rezept stammt von Sebastian Gaux, der zusammen mit Benjamin Bonk die „Brothandwerker“ gegrünet hatte. Doch damit nicht genug. Auch der Bäcker, der für die schmackhaften Stücke verantwortlich sein wird, stammt aus dem Sulzer Unternehmen, dass vor wenigen Monaten Insolvenz anmelden musste.

Neuer Job für Gaux

Der Ofen, in dem gerade mehrere Brote einen köstlichen Duft entfalten, stammt aus Dornhan, wo die Firma von Sebastians Vater Thomas Gaux Industriebäckereien, moderne Filialbäckereien, aber auch traditionelle Handwerksbäckereien mit leistungsfähigen Maschinen unterstützt.

Muss der Bäcker, der nun am Mittwoch, Freitag und Samstag für die leckeren Backwaren zuständig sein wird, schon um 3 Uhr in der Stube stehen, fängt der Tag für Sebastian Gaux nun etwas später an. Denn nach dem Ende der Brothandwerker arbeitet er im väterlichen Betrieb, verrät er.

Ein Samstag ohne Brezeln?

Doch nicht nur die Dürrenmettstetter profitieren von dem neuen kulinarischen Angebot. Auch in Hopfau kann man sich freuen. Denn der Verkaufswagen des Biohofs wird jeden Samstag im Ort beim Gasthof Sonne stehen, um auch diesen Sulzer Teilort mit zu versorgen.

„Bei uns war es ein absolutes No-Go, am Samstag keine frischen Brezeln auf dem Tisch zu haben“, blickt Hopfaus Ortsvorsteher Thomas Mutschler zurück. Doch seit dem Ende der Brothandwerker und somit auch deren Verkaufsstand habe man sich mit dieser Situation arrangieren müssen.

„Vorbestellungen möglich“

Umso größer ist nun die Freude, dass es nicht nur frische Produkte gibt – sie sind sogar regional, also direkt aus der Gegend, und in bester Bio-Qualität. Einziger Wermutstropfen sei die Baustelle, die den Gang zum Verkaufswagen etwas trüben könne.

Doch auch da werde man Wege finden. Und schließlich seien auch die Straßenarbeiten nicht von langer Dauer. „Im Sommer ist das fertig“, verkündet Mutschler. Und mit Blick auf die langersehnte Premiere für Brezeln und Co. sagt er schmunzeln: „Vorbestellungen sind möglich.“

Es gibt jedoch eine Premiere vor der Premiere, erklärt Frey. „Bei der Dorfhockete am Mittwoch können die Weckle das erste Mal probiert werden“, sagt er.

Das Angebot

Hofladen Dürrenmettstetten

Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr: Brot und Zopf; Freitag von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr: Weckle, Brezeln, Brot und Zopf; Samstag von 7 bis 12 Uhr: Weckle, Brezeln, Baguette und Zopf.

Verkaufswagen Hopfau

Samstag von 7 bis 9 Uhr: Weckle, Brezeln, Baguette und Zopf.