Seit ungefähr drei Jahren etabliert die Kur- und Bäder GmbH den neuen Gesundheitstrend Biohacking und möchte mit dem Gesundheitsstandort Bad Dürrheim die erste Biohacking Destination in Deutschland werden. Neben dem jährlich stattfindenden „Biohacking Congress“ und einem vielfältigen Angebot für Biohacker erfährt das Projekt Biohacking Bad Dürrheim einen starken Anklang wie zuletzt auf den „Biohacking Days“ im Rahmen der Frühjahrsmessen in Stuttgart.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Biohacking-Destination so positive Resonanz erhalten, und umso mehr freut es uns nun auch, dass mit Kathrin-Anna Ziegler nun die erste Mitarbeiterin der Kur- und Bäder GmbH erfolgreich die Wim Hof Ausbildung abgeschlossen hat“, so Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur- und Bäder GmbH. Kathrin-Anna Ziegler absolvierte die Wim Hof Ausbildung neben ihrem eigentlichen Tätigkeitsfeld als Teamleitung des Wellnessbereichs in der Solemar-Therme.

Die Wim Hof Methode basiert auf drei Säulen: Atmen, Kältetherapie sowie Commitment. Als zertifizierter Wim Hof Instructor kann Kathrin-Anna Ziegler die Methode bei Eisbade-Erlebnissen und Atemsessions anleiten, begleiten und coachen. Ende März fand in Spanien in den Pyrenäen dann das einwöchige Master-Modul statt, an dem die 62 Teilnehmer aus insgesamt 24 verschiedenen Ländern ihre Prüfung zum Wim Hof Instructor ablegten. „Das einwöchige Master-Modul, das von einem erfahrenen Team von Wim Hof geleitet wurde, war eine einzigartige Lernerfahrung, die die Teilnehmer an und über ihre Grenzen brachte. Die Teilnehmer erlebten einen starken, gemeinschaftlichen Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, während sie zusammen die Herausforderungen des Programms meisterten“, so Kathrin-Anna Ziegler.

Zehn Minuten im Eisbad

Eine der anspruchsvollsten Erfahrungen, die Kathrin-Anna Ziegler machen durfte, war das zehnminütige Eisbad, welches unter der Leitung der Ausbilder, stattfand. „Viele Teilnehmer beschrieben das Erlebnis als ‚lebensverändernd‘ und betonten, dass es ihnen half, ihre Grenzen zu überwinden und eine neue Perspektive auf ihr Leben zu gewinnen.“

Atemtechnik und Meditation

Weitere wichtige Komponenten in dieser Woche waren Atemtechnik- und Meditationssessions. Die Pyrenäen boten hierbei eine beeindruckende Kulisse für das Programm, und die Teilnehmer schätzten die Möglichkeit, in dieser natürlichen Umgebung zu arbeiten und zu lernen.

Gemeinsam mit Kathrin-Anna Ziegler freut sich Kur- und Bäder GmbH Geschäftsführer Markus Spettel über das Wim Hof Instructor Zertifikat. Foto: Kur- und Bäder GmbH

„Insgesamt war die Wim Hof Ausbildung in den Pyrenäen ein herausforderndes und lohnendes Erlebnis für alle Teilnehmer“, sagt Kathrin-Anna Ziegler. Die Erfahrungen, die sie in der Gruppe gemacht haben, haben nicht nur ihre körperliche und geistige Gesundheit verbessert, sondern auch eine tiefe Verbundenheit und Gemeinschaft geschaffen, die noch lange nach dem Ende des Programms anhalten wird.

Kathrin-Anna Ziegler wird mit ihrer Expertise und die Erfahrungen, die sie während der Wim Hof Ausbildung machen durfte nun auch im Biohacking-Team Angebote weiterentwickeln und eigenständig durchführen.