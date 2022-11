Selbstwahrnehmung in Bad Dürrheim

1 Die Teilnehmenden nehmen sich während des Kaltbadens im Salinensee in einer besonderen Weise wahr. Foto: Bombardi

Selbstwahrnehmung und Stärkung des Selbstbewusstseins waren Themen des Biohacking Congresses, den die Kur- und Bäder (KuBä) GmbH ausrichtete.















Bad Dürrheim - Am Ufer des Salinensees standen kürzlich mehrere Dutzend Menschen in Badebekleidung und lauschten den Ausführungen von Stressökologin Wiebke Dirks die das Teilnehmerfeld auf ein Bad im kalten Wasser vorbereitete. Die Einführungsübungen hatten viel mit Stärkung des Selbstwertgefühls, Konzentration auf das innere Ich und Aufnahme von Energie zu tun.

Doch sie bildeten die Basis, dass am Ende alle Teilnehmenden für zwei Minuten den Gang ins Wasser wagten. Es ließ sich in der Folge feststellen, dass alle die im kühlen Bad bis zum Ende durchhielten, selbstbewusster den Salinensee wieder verließen.

Stärkung des Selbstbewusstseins

In diesem Zusammenhang schätzten die Teilnehmenden insbesondere die Nähe der einzelnen Veranstaltungsangebote zueinander ein, die es ermöglichten sich ohne Unterbrechung auf den Kern des Biohacking zu konzentrieren.

Freude über positive Aura

"Die Teilnehmenden schätzten das tolle Ambiente der Veranstaltungsplattform, die inmitten des Naturparks ein heilklimatisches Klima bietet", freute sich Dirks über die positive Aura die sich von Beginn an über der Veranstaltung ausbreitete. "Dieser Kongress brachte die Menschen mit ihrer inneren Natur in eine Verbindung, stellte tiefere Gemeinsamkeiten mit anderen Teilnehmenden fest und stellte eine Symbiose zu den äußeren Ökosystemen her", zog Dirks ein Fazit der Veranstaltung.