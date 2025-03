Biohacking Bad Dürrheim: Mit neuer Marke neue Zielgruppen erschließen

„Biohacking – power your life“ unter diesem Markennamen haben sich Alexandra und Joachim Limberger auf den Weg gemacht, ein weiteres Angebot zu etablieren – auch mit Blick auf künftige Hotelbelegungen in ihren Häusern.

Biohacking ist die jüngste Marke, welche die Kur und Bäder GmbH im Begriff ist zu etablieren. Dazu gehören der Biohacking-Congress, die Biohackingtage auf der Stuttgarter Messe und verschiedene Angebote. Alexandra und Joachim Limberger greifen dies nun für das Sure Best Western und für das Sportchalet auf.

„Wenn Biohacking in Bad Dürrheim Raum greifen soll, geht das nicht nur über die Kur und Bäder. Andere Anbieter müssen ein eigenes Produkt aufbauen“, erklärt Joachim Limberger und so hob das Hoteliersehepaar „Biohacking – power your life“ aus der Taufe.

Lesen Sie auch

Geld und Zeit investiert

„Es ist seit letztem Jahr unser Baby, das wir jetzt großziehen“, zieht Alexandra Limberger den Vergleich und dafür haben die beiden einiges getan. „Es hat uns wahnsinnig angesprochen“, blickt Joachim Limberger zurück. Beide haben in Weiterbildungen Geld und Zeit investiert. So ist Alexandra Limberger Biohacking Coach und Joachim Limberger Greator Life Coach und Transformational Breath Coach.

Biohacking ist jedoch mehr als nur Eisbaden – auch wenn das mit eines der beeindruckendsten Module ist und manch einen sicherlich auch am meisten Überwindung kostet. Für diesen Teil haben Limbergers beim Bohrturm in der Luisenstraße eigens ein Becken gebaut.

Befreiende Methode

Ein weiterer Part ist unter anderem die Transformational Breathwork Journey – und es ist mehr als nur eine Atemtechnik. Joachim Limberger erklärt: „Nichts, was negativ belastet, sollte zur Seite geschoben werden, irgendwann kommt es.“ Bei der Transformational Breathwork Journey gehe es darum Emotionen zu durchleben und durchfühlen – es sei eine befreiende Methode. Aber: „Du musst zu dir selbst ehrlich sein.“ Die Atemreisen seien immer einem Thema gewidmet. Und es gibt kurze Lifehacks für die tägliche Anwendung. Für diesen Teil des Biohackings wird die ehemalige Kapelle im Sure Hotel Best Western genutzt.

„Anliegen eines jeden Biohackers ist es, bis ans Lebensende vital und fit zu sein“, führt Joachim Limberger aus. Bei den Biohackern gibt es hierzu das Stichwort Longevity. Dazu gibt es insgesamt drei Bausteine, die körperliche, die mentale und die spirituelle Fitness. Und im Kern sei dies auch eine Rückbesinnung auf die kurörtlichen Werte von früher.

Fundierte Studien

Im Grunde, so vermitteln es die Biohacker, hat Pfarrer Kneipp einen großen Einfluss und ist Teil der Basis der Lehre – nur eben mit modernen Erkenntnissen gepaart. „Es gibt mittlerweile eine große Basis fundierter Studien“, erklärt Joachim Limberger.

Für 2025 wurden von den beiden nun elf Wochenendtermine gesetzt, bei denen die Gäste ihre persönliche Biohacking-Erfahrung erleben können. Zu den bisherigen kamen vor allem Gäste aus der Region, blickt Alexandra Limberger auf die Biohacker Schnupperwochenenden zurück. Mit wachsender Zahl an Personen, die mehrfach die Kurse besuchen.

Unsere Empfehlung für Sie Biohacking in Bad Dürrheim Was sich hinter Wim Hof verbirgt Kathrin-Anna Ziegler von der Kur- und Bäder GmbH Bad Dürrheim hat erfolgreich die Prüfung zum sogenannten Wim Hof Instructor abgeschlossen.

Die Zielgruppe sei sehr stark in den Sozialen Medien vertreten, desweiteren suche man auch Kooperationen, beispielsweise mit der Kur und Bäder, Yoga-Studios oder man erarbeite momentan ein Angebot für Unternehmen.

Herausforderung

Das Unternehmerehepaar ist auf der einen Seite überzeugt von der Methode Biohacking, auf der anderen Seite gibt es natürlich in Zukunft unternehmerische Herausforderungen. So ist das Biohacking für sie ein Baustein, um eine mögliche Solemarschließung aufzufangen. Sie sind sich beide einig: „Wir hoffen auf eine Lösung, dass es ein durchgängiges Badeangebot gibt. Das ist touristisch notwendig“ – und man werde dafür alles befürworten.