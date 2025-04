Ostern in Villingen-Schwenningen Werden die Eier in der Doppelstadt zum Fest knapp?

Während in vielen Regionen in Deutschland Engpässe und höhere Preise diskutiert werden, bleiben Fragen offen: Was bedeutet die aktuelle Lage für die Eierproduktion in Villingen-Schwenningen? Gibt es genügend Eier zu Ostern? Der Hummel Hof aus Obereschach klärt auf.