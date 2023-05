1 Autor Gregor Schöllgen (rechts) hat bei der Vorstellung der Biografie erste Einblicke in sein Buch gewährt. Vom Protagonisten Martin Herrenknecht wurden die Exemplare – auf Wunsch – signiert. Foto: Goltz

Das Buch „Herrenknecht – Biographie eines Pioniers“ ist am Donnerstag in der Herrenknecht-Academy in Allmannsweier vorgestellt worden. Es verspricht sowohl tiefe private als auch geschäftliche Einblicke in das Leben des Unternehmers.









Mehr als 45 Jahre Arbeit im Untergrund, mehr als 6200 Projekte weltweit: Die Geschichte des Familienunternehmens Herrenknecht ist vor allem auch die Geschichte des Ingenieurs Martin Herrenknecht. Historiker und Publizist Gregor Schöllgen hat sie jetzt niedergeschrieben. Das 445 Seiten starke Buch „Herrenknecht – Biographie eines Pioniers“ ist am Donnerstagnachmittag am Firmensitz in Allmannsweier rund 60 geladenen Gästen – Familie, Wegbegleiter sowie Vertreter aus Wirtschaft und Politik – vorgestellt worden. Bei einer lockeren Gesprächsrunde mit dem Protagonisten selbst, seinem Bruder Dieter Herrenknecht, Landrat Frank Scherer sowie dem Schweizer Herrenknecht-Chef Coni Scheifele gab Autor Gregor Schöllgen Einblicke in das Werk.