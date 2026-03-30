Biografie über Wolfgang Grupp: Erfolg und der Kampf ums Loslassen – Wolfgang Grupp spricht so offen wie selten

Ein Leben für die Firma – und dann? Wolfgang Grupp, Deutschlands bekanntester Textilunternehmer, stürzte nach der Firmenübergabe in eine tiefe Krise. Das ist seine Geschichte.
Ein Affe machte ihn berühmt und T-Shirts „Made in Germany“ reich. So könnte man den ehemaligen Trigema-Inhaber Wolfgang Grupp beschreiben, der vielen vor allem durch seine provokanten Aussagen in Talkshows bekannt ist. Doch die Biografie über Deutschlands bekanntesten Textilunternehmer, die am 31. März erscheint, erzählt auch die Geschichte eines Mannes, der lernen musste, dass auch er verletzlich ist.