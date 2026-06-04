Biodiversität in Albstadt: Bedrohten Insekten Lebensraum geben

Die Planung für „Natur nah dran“-Projektflächen startet nach einer Besichtigung und Schulung in Durmersheim. Ziel ist es, insektenfreundliche Grünflächen auch in Albstadt zu schaffen.
Rund 60 Vertreterinnen und Vertreter der für 2026 geförderten Kommunen nahmen kürzlich an einer Schulung im Rahmen des NABU-Projekts „Natur nah dran“ in Durmersheim teil. Mit dabei waren auch vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Albstadt: Franziska Eppler und Roland Allgaier vom Betriebsamt, Sarah Brobeil und Johannes Luippold vom Stadtplanungsamt. Die Stadt Albstadt berichtet darüber in einer Pressemitteilung.