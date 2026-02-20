Biodiversität im Fokus: Wie Natur- und Umweltschutz im Kreis Lörrach gestärkt wird

„Was ist aus dem Biodiversitätsstärkungsgesetz geworden?“ Dieser Frage ging Michael Kaufmann, Leiter des Dezernats Ländlicher Raum beim Landratsamt Lörrach, nach.

Vor fünf Jahren war dieses Konzept in Baden-Württemberg als Kompromiss aus dem Volksbegehren Pro Biene heraus entstanden. „Rettet die Bienen“ wurde die im Mai 2019 gestartete Initiative für mehr Artenschutz auch genannt. Die Folge waren heftige Proteste von Landwirten. Insbesondere Winzer und Obstbauern wiesen darauf hin, dass sie nicht im geforderten Ausmaß auf Spritzmittel verzichten könnten.

Viel diskutiert Kaufmann sprach von einem gesellschaftlichem Großkonflikt, der sich seinerzeit anbahnte. Die Politik nahm sich des Themas an. Es wurde viel diskutiert und schließlich ein Kompromiss zwischen Umweltschutzverbänden, der Landesregierung und den Landwirtschaftsverbänden gefunden. In einem Eckpunktepapier wurden die Forderungen der Initiative im Oktober 2019 in weiten Teilen von der Landesregierung übernommen.

Am 22. Juli 2020 schließlich hat der Landtag Baden-Württemberg eine Änderung des Naturschutzgesetzes, des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes beschlossen. Darin festgehalten sind unter anderem ein landesweiter Biotopverbund, der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft sowie deutliche Beschränkungen beim Einsatz von Pestiziden.

Berater unterwegs

Kaufmann wies auf die Biodiversitätsberater hin, die seither unterwegs seien. Die mittlerweile etablierten Fachleute kennen sich aus mit Mähwiesen in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH) oder beraten landwirtschaftliche Betriebe, die auf Ökolandbau umsteigen wollen.

Im Landkreis Lörrach würden derzeit 20 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe ökologisch bewirtschaftet, im Landesdurchschnitt seien es nur 14 Prozent, erklärte Kaufmann. Bis zum Jahr 2030 soll dem Gesetz zufolge ein gutes Drittel der Agrarflächen biologisch betrieben werden.

Ein großes Thema im Landkreis seien auch die Streuobstwiesen mit etwa 12 000 verzeichneten Obstbäumen. Mit dem Ackerbaubetrieb Sutter in Kandern-Holzen gebe es zudem einen Demonstrationsbetrieb, auf dem neue Anbaumethoden erprobt würden.

Biotope erschließen

Zügig voran gehe derzeit auch die Ausweisung von Biotopverbund-Gebieten, etwa im Vorderen Kandertal, aber auch in Weil am Rhein oder Lörrach. Es handelt sich dabei um mögliche Korridore, die den einzelnen Arten dabei helfen sollen, sich weitere Biotope erschließen zu können. Doch bei allen Bemühungen um den Artenschutz tut sich derweil eine neue Herausforderung auf, die nur mit Pestiziden bekämpft werden kann und sogar muss: Die Amerikanische Rebzikade und die von ihr verursachte „Goldgelbe Vergilbung“ (Flavescence doree) ist im Jahr 2024 erstmals in Deutschland aufgetreten. Vermutlich über die Burgundische Pforte hat der Schädling den Landkreis Lörrach erreicht und sich in den Weinbauregionen von Schliengen bis nach Grenzach-Wyhlen ausgebreitet.

Die winzig kleine Zikade richtet im Weinbau große Schäden an, die bei unkontrollierter Verbreitung bis hin zum Totalausfall führen können, wie Kaufmann berichtete. Es besteht daher die Pflicht, sie zu bekämpfen. Über die Einzelheiten werden die hiesigen Grundstückseigentümer, Gemeinden und Winzer derzeit informiert.