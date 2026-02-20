Biodiversität im Fokus: Wie Natur- und Umweltschutz im Kreis Lörrach gestärkt wird

„Was ist aus dem Biodiversitätsstärkungsgesetz geworden?“ Dieser Frage ging Michael Kaufmann, Leiter des Dezernats Ländlicher Raum beim Landratsamt Lörrach, nach.
Vor fünf Jahren war dieses Konzept in Baden-Württemberg als Kompromiss aus dem Volksbegehren Pro Biene heraus entstanden. „Rettet die Bienen“ wurde die im Mai 2019 gestartete Initiative für mehr Artenschutz auch genannt. Die Folge waren heftige Proteste von Landwirten. Insbesondere Winzer und Obstbauern wiesen darauf hin, dass sie nicht im geforderten Ausmaß auf Spritzmittel verzichten könnten.